Футбол

Газета.RuГазета.RuПеренесший пневмонию тренер «Ювентуса» Сарри вернулся к работе

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри приступил к работе с командой, передает Tuttosport. Специалист последние несколько недель проходил курс лечения от пневмонии. Итальянцу приходилось руководить тренировочным процессом команды из дома.
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