Футбол
Газета.RuПеренесший пневмонию тренер «Ювентуса» Сарри вернулся к работе
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри приступил к работе с командой, передает Tuttosport. Специалист последние несколько недель проходил курс лечения от пневмонии. Итальянцу приходилось руководить тренировочным процессом команды из дома.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:42, Вашингтон
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По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
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100 депутатов Верховной рады вызвали на допрос по делу Порошенко
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