Коронавирус
ВедомостиГолосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего, голосование пройдет в июне.
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с чего всё началось
ЦИК рекомендовал регионам приостановить распространение информационных материалов по общероссийскому голосованию
ЦИК рекомендовал регионам приостановить распространение информационных материалов по общероссийскому голосованию По информации “Ъ”, Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании по конституционным поправкам из-за неопределенной ситуации с возможным переносом даты голосования на фоне пандемии COVID-19.Коммерсантъвчера в 18:24
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Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Общество
В Германии зафиксирована аномалия с коронавирусом
Эксперты издания Financial Times сообщили об аномалии с низкой смертностью от коронавируса в Германии.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Спорт
Япония признала невозможность проведения Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву
Буквально несколько часов назад во Всемирной паутине появилась фотография знаменитой и популярной еще с советских времен актрисы – Татьяны Догилевой.
Биатлон
Логинов стал седьмым по сумме призовых за сезон
Россиянин Александр Логинов заработал 120 900 евро и занял седьмое место в списке.
Политика
Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты
Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
Общество
Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим
На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Здоровье
В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса
Не исключено, что в ближайшее время в крае ужесточат карантин.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Общество
Еще у 18 человек в Подмосковье предварительно подтвердился коронавирус
Ранее сообщалось, что все 35 заболевших коронавирусом в регионе находятся в удовлетворительном состоянии.
Происшествия
Массовый побег из ИВС в Туве сняли на видео
Следователи передали в суд уголовное дело в отношении двоих рецидивистов, которые в апреле минувшего года устроили массовый побег задержанных и осужденных из изолятора временного содержания в Туве.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Наука
Решение термоядерного синтеза в РФ позволит создать «вечный двигатель»
Российские ученые сделали новый шаг на пути к решению задачи термоядерного синтеза, сообщает информационное издание «Российская газета».
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 300 автомобилей в России
Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-класса, В-класса, CLA и GLE/GLS, реализованные в период с 2019 года по настоящее время.
Политика
Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию
Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Происшествия
В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников
В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Общество
Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону
Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Здоровье
В Чехии назвали лекарство от коронавируса
В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава минздрава Чехии Адам Войтех.