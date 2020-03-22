ЦИК рекомендовал регионам приостановить распространение информационных материалов по общероссийскому голосованию По информации “Ъ”, Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании по конституционным поправкам из-за неопределенной ситуации с возможным переносом даты голосования на фоне пандемии COVID-19.

с чего всё началось

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего, голосование пройдет в июне.

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

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