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Компания

Перенос реформы зарплат чиновников сэкономит бюджету 200 млрд рублей

Перенос реформы «системы материальной мотивации» чиновников позволит правительству сэкономить порядка 200 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федбюджета. Такие данные содержатся в документе к бюджету на 2021-2023 годы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сэкономит ₽200 млрд на переносе реформы зарплат чиновников

Правительство сэкономит почти 200 млрд руб. за счет переноса на 2023 год реформы «системы материальной мотивации» федеральных госслужащих, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы (документ есть в распоряжении РБК).
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