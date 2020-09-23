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Перенос реформы «системы материальной мотивации» чиновников позволит правительству сэкономить порядка 200 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федбюджета. Такие данные содержатся в документе к бюджету на 2021-2023 годы.