Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Компания
Компания

Перенос реформы зарплат чиновников сэкономит бюджету 200 млрд рублей

Перенос реформы «системы материальной мотивации» чиновников позволит правительству сэкономить порядка 200 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федбюджета. Такие данные содержатся в документе к бюджету на 2021-2023 годы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сэкономит ₽200 млрд на переносе реформы зарплат чиновников

Правительство сэкономит почти 200 млрд руб. за счет переноса на 2023 год реформы «системы материальной мотивации» федеральных госслужащих, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы (документ есть в распоряжении РБК).
РБК01:00
Подробнее о событии
Новые Известия

Бюджет после карантина: на чем и на ком сэкономят регионы в 2021 году

Новые Известиявчера в 05:42
Национальная служба новостей

Экономист объяснил, почему в России много чиновников

Национальная служба новостей07:20
URA.Ru

Российские чиновники останутся без обещанного повышения зарплаты

URA.Ru02:45
Коммерсантъ

Правительство сэкономит 200 млрд рублей на переносе реформы зарплат чиновников

Коммерсантъ02:22
Ведомости

РБК: перенос реформы повышения зарплат чиновников сэкономит 200 млрд рублей

Ведомости01:40
РБК

Правительство сэкономит ₽200 млрд на переносе реформы зарплат чиновников

РБК01:00
Компания

Перенос реформы зарплат чиновников сэкономит бюджету 200 млрд рублей

Компания07:43

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Газета.Ruвчера в 16:45
1K

Лукашенко подстегнул протесты тайной инаугурацией

Интриги добавляли активные контакты Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным: аналитики обосновано полагали, что отсрочка инаугурации связана с попытками Минска заручиться надёжной поддержкой Москвы.
News.ru06:59

Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС07:39

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
988

Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка

Главное преимущество покупки Тинькофф Банка в сравнении с альтернативными вариантами заключается в том, что она позволит "Яндексу" в сравнительно сжатые сроки стать заметным игроком рынка финтех-услуг, одновременно получив непосредственный доступ к соответствующим технологиям и экспертизе, отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.
Российская газета05:00
960

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
172

Аппарат для улучшения женского оргазма разработали специалисты

Как пишет Daily Mail, данный лазер создает небольшие ранки на стенках влагалища, что помогает поднять сексуальный функционал женщин постклимактерического периода и увеличить количество и качество оргазмов.
Сайт интересных новостей19:59
1