Армия и оружие
Газета.RuПереплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin. Материал газеты повещен видеозаписи российских учений, в ходе которых экипажи танков отрабатывали навыки подводного вождения.
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Политика
Александр Лукашенко разыграл облаву на «Вагнера»
Александр Лукашенко разыграл облаву на «Вагнера» Бойцы группы «А» КГБ Белоруссии при поддержке ОМОНа в среду задержали 33 человека, якобы имеющих отношение к российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Коммерсантъ 16:01
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK 10:29
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
Шоу-бизнес
Похудевшая на 30 кг Гагарина в купальнике ужаснула поклонников
Певица Полина Гагарина показала результат похудения на 30 кг и удивила поклонников физической формой.
ФАН 19:27
Происшествия
Директор двух коммерческих организаций предстанет перед судом в Забайкалье
В Забайкалье директор двух коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в налоговых преступлениях.
ZAB.RU 11:04
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Армия и оружие
Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море
"Согласно действующему плану Европейского командования ВС США из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих - их число сократится с примерно 36 тыс. до 24 тыс. - таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание России", - заявил глава ведомства.
Газета.Ru 12:40
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Происшествия
В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
Газета.Ru 06:39
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Baijiahao прокомментировали оснащение боевых кораблей России. Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае.
Piter.tv 04:18
Кино
Netflix опубликовал открывающую сцену второго сезона «Академии „Амбрелла“»
За три дня до выхода второго сезона «Академии "Амбрелла"» Netflix выложил открывающую сцену новых приключений семьи сводных братьев и сестер, родившихся в один день и обладающих сверхъестественными способностями.
Кinomania 11:31
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 13:33
Общество
Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут
Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
Авто
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня 07:19
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело 04:42
Транспорт
Губернатор Приамурья Василий Орлов: «Общественный контроль дорожного ремонта должен быть на каждом этапе работ»
Накануне представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, члены общественного контроля совместно с журналистами ведущих телевизионных каналов и информагентств проверили ход дорожного ремонта на улице Калинина и на путепроводе по улице Загородной, идущего на средства национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
ADVIS.ru 27 июля в 03:16
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
Политика
В Белоруссии задержаны более 30 «подозрительных» иностранцев
В ночь с 28 на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 человека.
Вести.Ru 08:38
Наука
Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Оказалось, что под воздействием ламп в пять миллиджоулей на один квадратный сантиметр поверхности в течение шести секунд распространение коронавируса снизилось на 99%.
Цензуры.Нет 11:55
Футбол
«Боруссия» не продаст Санчо в «МЮ» дешевле 120 миллионов
Как пишет Kicker, «Боруссия» хочет получить за вингера 120 миллионов евро.
Бомбардир.ру 09:12
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
Гаджеты
Американский штат начал расследование замедления старых iPhone
Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия 18:30
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» взять верх над «Сампдорией»
Генуя, Италия, 29 июля 2020, 23:18 — REGNUM «Милан» переиграл «Сампдорию» в 37-м туре чемпионата Италии.
REGNUM 16:18
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07