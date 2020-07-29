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Газета.Ru
Газета.Ru

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin. Материал газеты повещен видеозаписи российских учений, в ходе которых экипажи танков отрабатывали навыки подводного вождения.В источнике
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НТВ

Переплывший реку российский танк удивил аргентинских журналистов

НТВ18:30
Известия

Переплывший реку российский танк шокировал журналистов из Аргентины

Известия18:25
РИА Новости

Переплывший реку российский танк шокировал журналистов из Аргентины

РИА Новостивчера в 15:52
Life.ru

«Просто впечатляет». Переплывший реку российский танк шокировал аргентинских журналистов — видео

Life.ruвчера в 16:55
Газета.Ru

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Газета.Ruвчера в 16:37
РЕН ТВ

Переплывший реку российский танк назвали «смертельным оружием»

РЕН ТВвчера в 16:34
Lenta.ru

Иностранные СМИ удивились переплывшему реку российскому танку

Lenta.ru17:18

На Украине в три раза вырос уровень заражения коронавирусом в июле

Уровень летальности равен 2,4%. В общей сложности на территории Украины зарегистрировали 67,5 тысячи эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа Covid-19, сумели выздороветь больше 37 тысяч человек, умерли 1650 лиц.
Актуальные Новостивчера в 08:52

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК27 июля в 09:13
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Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной

Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет.
РИА Новости27 июля в 11:16
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Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАССвчера в 16:03
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБКвчера в 15:38
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Российским «Прибоям» предрекли потопление

Обозреватели уверены, что для использования вертолетоносцев необходима поддержка истребительной авиации, которую могут обеспечить только авианосцы, и предрекают им потопление в случае серьезной военной кампании.
Lenta.ru17:15