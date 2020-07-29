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РИА Новости
РИА Новости

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.В источнике
С чего всё началось
Журналисты аргентинской газеты Clarin оценили видео учений Центрального военного округа, опубликованное
 Министерством обороны в "Ютубе", и удивились способностям российского танка Т-72Б3.
Life.ruвчера в 16:55
Подробнее о событии
Life.ru

«Просто впечатляет». Переплывший реку российский танк шокировал аргентинских журналистов — видео

Life.ruвчера в 16:55
Известия

Переплывший реку российский танк шокировал журналистов из Аргентины

Известия18:25
Lenta.ru

Иностранные СМИ удивились переплывшему реку российскому танку

Lenta.ru17:18
Комсомольская правда

Подводное вождение российских танкистов поразило иностранных журналистов

Комсомольская правда20:57
Газета.Ru

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Газета.Ruвчера в 16:37
РЕН ТВ

Переплывший реку российский танк назвали «смертельным оружием»

РЕН ТВвчера в 16:34
РИА Новости

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

РИА Новостивчера в 15:52

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
РИА Новости18:47
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля

В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК00:38

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости28 июля в 07:32
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Постпред РФ в Вене назвал выгоду Берлина от вывода американских войск

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может политически выиграть от решения Белого дома о выводе из этой страны части военного контингента.
News.ru00:33
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Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27

"Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством России в Хельсинки и запросило объяснения относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении финского МИД в Twitter.
РИА Новостивчера в 08:52
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В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русскомвчера в 08:30
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБКвчера в 15:38
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