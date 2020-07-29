Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПереплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.
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с чего всё началось
Журналисты аргентинской газеты Clarin оценили видео учений Центрального военного округа, опубликованное
 Министерством обороны в "Ютубе", и удивились способностям российского танка Т-72Б3.
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Армия и оружие

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