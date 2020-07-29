Армия и оружие
РИА НовостиПереплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.
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с чего всё началось
Журналисты аргентинской газеты Clarin оценили видео учений Центрального военного округа, опубликованное Министерством обороны в "Ютубе", и удивились способностям российского танка Т-72Б3.Life.ruвчера в 16:55
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Подводное вождение российских танкистов поразило иностранных журналистов
Комсомольская правдавчера в 20:57
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