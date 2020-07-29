Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
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Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.В источнике
С чего всё началось
Журналисты аргентинской газеты Clarin
обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
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