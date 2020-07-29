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РИА Новости
РИА Новости

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.В источнике
С чего всё началось
Журналисты аргентинской газеты Clarin
 обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новостивчера в 15:52
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Подводное вождение российских танкистов поразило иностранных журналистов

Комсомольская правда20:57
Взгляд.ру

Переплывшие реку российские танки «шокировали» аргентинцев

Взгляд.ру19:01
РИА Новости

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

РИА Новостивчера в 15:52
Life.ru

«Просто впечатляет». Переплывший реку российский танк шокировал аргентинских журналистов — видео

Life.ruвчера в 16:55
Газета.Ru

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Газета.Ruвчера в 16:37
РЕН ТВ

Переплывший реку российский танк назвали «смертельным оружием»

РЕН ТВвчера в 16:34
Известия

Переплывший реку российский танк шокировал журналистов из Аргентины

Известия18:25
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В Белоруссии заявили о задержании более 30 граждан России

Минск, 29 июля 2020, 15:14 — REGNUM В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 граждан России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.
REGNUMвчера в 08:14
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Дестабилизация Лукашенко или транзит? Кого задержали в Белоруссии

В Минске и на юге Белоруссии задержаны 33 человека из, предположительно, более чем двухсот военных, граждан России, которые, по версии белорусской стороны, должны были "дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании".
АПНвчера в 11:10
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В Волгограде филармония готовится к новому сезону

Как сообщает облкомитет культуры, оркестр русских народных инструментов имени Калинина репетирует программу «Страсти по Средиземноморью», ансамбль песни «Царица» готовится представить проект «Посвящение всем мамам», Алевтина Егорова запланировала сольный концерт.
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 10:12
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