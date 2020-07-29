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Газета.Ru
Газета.Ru

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin. Материал газеты повещен видеозаписи российских учений, в ходе которых экипажи танков отрабатывали навыки подводного вождения.В источнике
С чего всё началось
Журналисты аргентинской газеты Clarin оценили видео учений Центрального военного округа, опубликованное
 Министерством обороны в "Ютубе", и удивились способностям российского танка Т-72Б3.
Life.ruвчера в 16:55
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Life.ru

«Просто впечатляет». Переплывший реку российский танк шокировал аргентинских журналистов — видео

Life.ruвчера в 16:55
Известия

Переплывший реку российский танк шокировал журналистов из Аргентины

Известия18:25
Lenta.ru

Иностранные СМИ удивились переплывшему реку российскому танку

Lenta.ru17:18
Взгляд.ру

Переплывшие реку российские танки «шокировали» аргентинцев

Взгляд.ру19:01
Газета.Ru

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Газета.Ruвчера в 16:37
РЕН ТВ

Переплывший реку российский танк назвали «смертельным оружием»

РЕН ТВвчера в 16:34
РИА Новости

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

РИА Новостивчера в 15:52
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
РИА Новостивчера в 10:07
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известиявчера в 19:56
1,8K
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Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала

Астрономам удалось определить связь между радиоволновыми всплесками, природа которых неизвестна, и магнетарами – нейтронными звездами с исключительно сильным магнитным полем, передает tvbrics.com со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA).
TV BRICSвчера в 07:45
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Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей

В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известиявчера в 09:18
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
1,7K
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Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru28 июля в 03:27
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lenta.ru22:15
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Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вечером в среду, 29 июля, заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах по переброске части военных к границам России и возможное будущее размещение дополнительных военных сил в Польше и странах Балтии.
Известия22:27
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