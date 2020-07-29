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РИА Новости
РИА Новости

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.В источнике
С чего всё началось
Журналисты аргентинской газеты Clarin оценили видео учений Центрального военного округа, опубликованное
 Министерством обороны в "Ютубе", и удивились способностям российского танка Т-72Б3.
Life.ruвчера в 16:55
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Переплывшие реку российские танки «шокировали» аргентинцев

Взгляд.ру19:01
Известия

Переплывший реку российский танк шокировал журналистов из Аргентины

Известия18:25
РЕН ТВ

Переплывший реку российский танк назвали «смертельным оружием»

РЕН ТВвчера в 16:34
Life.ru

«Просто впечатляет». Переплывший реку российский танк шокировал аргентинских журналистов — видео

Life.ruвчера в 16:55
Газета.Ru

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Газета.Ruвчера в 16:37
Lenta.ru

Иностранные СМИ удивились переплывшему реку российскому танку

Lenta.ru17:18
РИА Новости

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

РИА Новостивчера в 15:52
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вести.Ruвчера в 12:27
1,6K

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
РИА Новости18:47
1,3K
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБКвчера в 15:38
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Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Известиявчера в 15:36
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Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
BFM.ruвчера в 09:22
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Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок

Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфаксвчера в 10:37
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Собянина не оштрафуют за поход в кафе без маски – мэр не оставил улик

В Главном контрольном управлении Москвы заявили, что мэра Москвы Сергея Собянина не будут штрафовать за нарушение ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, после его похода в кафе без защитной маски, потому что на месте на него не составили протокол, а позднее не представили доказательств правонарушения.
Собеседниквчера в 10:30
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