Экономика

Сельская новь (Aксубаевский район)Сельская новь (Aксубаевский район)С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Отделение Пенсионного фонд России по РТ с августа проведет перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров на беззаявительной основе Об этом рассказал руководитель клиентской службы по Аксубаевскому району Владимир Тимофеев.
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