Отделение Пенсионного фонд России по РТ с августа проведет перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров на беззаявительной основе Об этом рассказал руководитель клиентской службы по Аксубаевскому району Владимир Тимофеев.

С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Сегодня, 31 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возможности продолжительного голосования на выборах и референдумах. 1K

Общество «Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре. 145

Политика МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным. 157

Футбол Асхабадзе извинился перед фанатами «Факела» за плохое состояние воронежского стадиона Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе после победы над тольяттинским «Акроном» в первом туре Футбольной национальной лиги извинился перед болельщиками за плохую подготовку домашнего стадиона.

Происшествия На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону. 1K

Автоспорт Россиянин Смоляр впервые выиграл гонку «Формулы-3» Российский пилот команды ART Grand Prix Александр Смоляр одержал победу на Гран-при Великобритании в чемпионате «Формулы-3».

Общество Стали известны самые популярные товары в российских магазинах Аналитическое подразделение «ЧекСкан Research» провело исследование на тему того, какие товары россияне покупали чаще всего в первые семь месяцев 2020 года. 269

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 1,2K

Культура Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период» Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период". 21

Энергетика Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза. 1

Общество Wildberries сообщил о росте продаж медицинских масок в июле В последние три дня июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца в России на 78% вырос спрос на одноразовые и медицинские маски. 1

Общество В России выявлено 5427 новых случаев коронавируса За минувшие сутки в России выявлено 5427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб в своем телеграм-канале. 1

Армия и оружие ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине выявила двести двадцать пять нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля.