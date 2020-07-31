Экономика
Сельская новь (Aксубаевский район)С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Отделение Пенсионного фонд России по РТ с августа проведет перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров на беззаявительной основе Об этом рассказал руководитель клиентской службы по Аксубаевскому району Владимир Тимофеев.
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Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Российская газета 05:16
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Сегодня, 31 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возможности продолжительного голосования на выборах и референдумах.
Readovka.ru 31 июля в 08:31
Общество
«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре
Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
RT на русском 04:52
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь политика Алексей Урбан.
Интерфакс 02:59
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 210 носителей коронавируса
Екатеринбург, 31 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 210 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 31 июля в 04:07
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском вчера в 09:40
Футбол
Асхабадзе извинился перед фанатами «Факела» за плохое состояние воронежского стадиона
Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе после победы над тольяттинским «Акроном» в первом туре Футбольной национальной лиги извинился перед болельщиками за плохую подготовку домашнего стадиона.
RT на русском 03:54
Общество
Россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет
Правительство дополнило перечень сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг без истребования этих документов у заявителя.
Российская газета 04:01
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ вчера в 12:29
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
Происшествия
На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:13
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Автоспорт
Россиянин Смоляр впервые выиграл гонку «Формулы-3»
Российский пилот команды ART Grand Prix Александр Смоляр одержал победу на Гран-при Великобритании в чемпионате «Формулы-3».
Bookmaker-ratings.ru 05:15
Общество
Стали известны самые популярные товары в российских магазинах
Аналитическое подразделение «ЧекСкан Research» провело исследование на тему того, какие товары россияне покупали чаще всего в первые семь месяцев 2020 года.
Известия 06:01
Политика
В США рассказали о «последнем подарке Путину» от Трампа
Американские СМИ назвали такое решение Дональда Трампа "последним подарком Путину".
Утро.ru 05:06
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Культура
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости вчера в 07:24
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM 31 июля в 17:10
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
До 1 октября 2020 года многие российские семьи с детьми смогут получить ориентировочно до 35 000 рублей.
Evo-rus.com 02:17
Энергетика
Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть
Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.
Lenta.ru 04:59
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
Общество
Wildberries сообщил о росте продаж медицинских масок в июле
В последние три дня июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца в России на 78% вырос спрос на одноразовые и медицинские маски.
РБК вчера в 19:36
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Lenta.ru вчера в 19:07
Общество
В России выявлено 5427 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 5427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб в своем телеграм-канале.
BFM.ru 03:35
Армия и оружие
ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине выявила двести двадцать пять нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля.
Страна Советов on-line вчера в 15:04
Общество
Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
Общество
Россия планирует открыть авиасообщение со всеми странами 11 августа
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией.
НТВ вчера в 00:35
Футбол
ЦСКА и «Ротор» объявили составы на товарищеский матч
Московский ЦСКА и волгоградский "Ротор" объявили составы на товарищеский матч.
Газета.Ru 04:50