Общество

Мойка78Мойка78Перерасчет страховых пенсий в России затронет более 11 млн пенсионеров

Перерасчет страховых пенсий, который ежегодно проводится с 1 августа, затронет 11,1 млн пенсионеров в России. Об этом в пятницу, 31 июля, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
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У волгоградских работающих пенсионеров вырастут пенсии

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Пенсии работающих пенсионеров вырастут: Гарантированная прибавка с 1 августа

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Бибикова рассказала, кому повысят пенсии с 1 августа

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В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

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В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

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В Алтайском крае увеличится пенсия более 132 тысяч работающих пенсионеров

Глас Народа30 июля в 05:55
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Футбол

ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА на один год продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным.
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Происшествия

В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек

REGNUM 11:04
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
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Происшествия

Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
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Футбол

Гунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»

Коммерсантъ 06:55
Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
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Футбол

Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА

Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru вчера в 09:51
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
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Армия и оружие

Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Перспективное самоходное 120 мм орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск РФ, вышло на приёмо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 05:51
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Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
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Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
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Политика

Германия хочет вернуть деньги, пожертвованные «Белым каскам»

Германия потребовала от фонда поддержки "Белых касок" вернуть ей часть пожертвованных средств.
Вести.Ru вчера в 07:28
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Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском вчера в 12:52
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
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Экономика

Цена золота на торгах в США обновила исторический максимум

Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум.
Деловое.ТВ вчера в 04:27
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
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Общество

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
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Футбол

Сёмин заявил, что не знаком с Николичем

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что лично не знаком со сменившим его на этом посту сербским специалистом Марко Николичем.
RT на русском 10:05
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Армия и оружие

В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
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Политика

Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 30 июля в 09:50
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Политика

В ЛДПР заявили, что проведут митинг в поддержку Фургала в Хабаровске только после карантина

ЛДПР проведет митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске только после карантина.
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