Футбол
ЧемпионатПерес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»
Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды. В шорт-лист 72-летнего управленца входят четыре футболиста, сообщает El Desmarque. Главной целью Переса является норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за «Ред Булл Зальцбург».
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Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Политика
Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну
Общество
В Венеции ожидают нового наводнения
Политика
В Белоруссии началось голосование на парламентских выборах
С 12 по 16 ноября в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах в парламент.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Кино
Мединский поддержал красивую эротику в фильмах
Мединский подчеркнул, что лента сделана профессионально и «с чувством», и даже стал популярным у россиян, особенно у молодежи.
Политика
В Тбилиси протестующие повесили замок на ворота парламента
Кино
Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).
Происшествия
Два самолета столкнулись на ВПП в аэропорту в Германии
Два воздушных судна столкнулись вчера при рулении в аэропорту «Франкфурта-на-Майне». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.
Происшествия
Взрыв прогремел в общежитии Киева
В одном из общежитий Деснянского района Киева произошел взрыв. Об этом сообщила киевская полиция в своем Facebook.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Финансы
Эксперт назвал границы курса доллара на неделю
На следующей неделе курс доллара, скорее всего, останется в рамках сложившегося узкого коридора 63.5-64.5.
Политика
Стало известно о встрече Джонсона с бывшим агентом КГБ после отравления Скрипаля
Газета утверждает, что Джонсон посетил частный дом Лебедева в окрестностях итальянской Перуджи через два дня после посещения саммита НАТО, одной из главных тем которого стало произошедшее в марте 2018-го отравление Скрипаля и его дочери Юлии.
Футбол
Ван Дейк по личным причинам покинул расположение сборной Голландии
28-летний капитан сборной Голландии покинул расположение команды по личным причинам, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Армия и оружие
Военная полиция РФ в Сирии отбила у курдских радикалов желание воевать
Здоровье
Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах
Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах, которые могут говорить о серьезных заболеваниях.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Авто
Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
По словам производителей, после ремонта проблема будет решена и в дальнейшем повышенный расход масла будет не страшен отечественным автомобилям, оснащенным этим силовым агрегатом.
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Кино
Фильм «Джокер» собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов
Картина режиссёра Тодда Филлипса «Джокер» собрала в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.