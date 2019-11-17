Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды. В шорт-лист 72-летнего управленца входят четыре футболиста, сообщает El Desmarque. Главной целью Переса является норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за «Ред Булл Зальцбург».

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Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Политика Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года "До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".

Киберспорт Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2 Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.

Кино Мединский поддержал красивую эротику в фильмах Мединский подчеркнул, что лента сделана профессионально и «с чувством», и даже стал популярным у россиян, особенно у молодежи.

Кино Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).

Происшествия Взрыв прогремел в общежитии Киева В одном из общежитий Деснянского района Киева произошел взрыв. Об этом сообщила киевская полиция в своем Facebook.

Политика Стало известно о встрече Джонсона с бывшим агентом КГБ после отравления Скрипаля Газета утверждает, что Джонсон посетил частный дом Лебедева в окрестностях итальянской Перуджи через два дня после посещения саммита НАТО, одной из главных тем которого стало произошедшее в марте 2018-го отравление Скрипаля и его дочери Юлии.

Авто Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора По словам производителей, после ремонта проблема будет решена и в дальнейшем повышенный расход масла будет не страшен отечественным автомобилям, оснащенным этим силовым агрегатом.