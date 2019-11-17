Футбол

ЧемпионатЧемпионатПерес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»

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Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды. В шорт-лист 72-летнего управленца входят четыре футболиста, сообщает El Desmarque. Главной целью Переса является норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за «Ред Булл Зальцбург».
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