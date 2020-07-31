Коронавирус
РИА НовостиПерес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
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Происшествия
Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет вчера в 04:53
Общество
Выпуск вакцины от коронавируса намечен на 15 августа
Вакцина от коронавируса, которую создали в исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи может поступить в продажу 15 августа.
Москва меняется вчера в 05:18
Общество
В России разработали водородное зарядное устройство для военных
Вечерний курьер вчера в 09:37
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В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
В нижней палате парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России (ПФР) на август.
Live24 07:13
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Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской
Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
iReactor вчера в 07:22
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
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В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС вчера в 03:28
Авто
Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня 04:43
Гаджеты
Sony представила камеру Alpha 7S III для видеосъемки
Модель выйдет на рынок Европы в сентябре. Компания Sony анонсировала выход новой камеры Sony Alpha 7S III.
Деловое.ТВ вчера в 07:19
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП под Тверью, где погибли трое подростков
Интерфакс - Россия вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Максим Аверин стрелял в Сергея Жигунова на съемках сериала
SM News вчера в 04:35
Происшествия
Суд Челябинской области вынес приговор застрелившему жену депутату
Новые Известия вчера в 11:11
Общество
В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился
КОВИД-19 с одинаковой скоростью распространяется в странах разных широт – как в Северном, так и Южном полушарии.
Evo-rus.com вчера в 03:03
Экономика
В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
В ближайшее время произойдет реальный рост пенсий россиян, сообщили в Минтруде РФ.
ToDay News Ufa вчера в 12:49
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Политика
Косачев назвал бредом сообщения СМИ о фейках ГРУ на тему коронавируса
«Очередным бредом» назвал публикации американских СМИ о причастности российских спецслужб к распространению фейков о коронавирусе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачева 29 июля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 04:40
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы
Восемь пострадали при столкновении автобуса и "Газели" на юго-востоке столицы.
Москва 24 28 июля в 23:50
Здоровье
В Казахстане продлят карантин из-за COVID-19 еще на две недели
Отмечается, что карантин поручили продлить для «дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах».
Известия вчера в 02:49
Политика
Президент наградит артистов за голосование по поправкам в Конституцию
Ореанда-Новости 28 июля в 02:11
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости 28 июля в 07:32
Общество
В России выявили 5509 новых случаев коронавируса
В России выявили 5509 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее количество зарегистрированных случаев достигло 834 499.
ФАН 03:50
Общество
Власти Башкирии сообщили, кому будут делать прививки от пневмонии
Бесплатная вакцинация от пневмококковой инфекции, вызывающей пневмонию, положена лишь нескольким категориям граждан – гражданам 60+ и детям.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 05:01
Кино
Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала
Газета.Ru 28 июля в 10:47
Здоровье
В Татарии не ожидают второй волны коронавируса
Со слов представителя надзорного органа, вторая волна коронавируса в некоторых странах произошла по причине снижения объемов тестирования, как результат — увеличилось число бессимптомных заболевших.
REGNUM вчера в 06:06
Общество
Глава ДИТ спрогнозировал рост заболевших COVID без «Соцмониторинга»
Как рассказал Эдуард Лысенко, приложение «Социальный мониторинг» по-прежнему используется и дорабатывается с учетом пожеланий пользователей.
РБК вчера в 00:31
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Политика
Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей
Если соцсеть в течение 30 дней не уведомит Анкару о назначении представителя, то ей грозит штраф. Также возможна блокировка ресурса.
Говорит Москва вчера в 04:57
Общество
Apple снова стала самым дорогим брендом по версии Forbes
Компания вчера в 03:05
Общество
Turkish Airlines возобновляет полеты из Стамбула в Петербург 2 августа
Peterburg2.ru 28 июля в 10:37
Общество
На аппаратах ИВЛ находятся 19 новосибирцев с коронавирусом
В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек.
НИА-Новосибирск вчера в 02:04