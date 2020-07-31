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Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
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«Рейсинг Пойнт» остался без пилота перед Гран-при Великобритании, Перес заразился коронавирусом

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Серхио Перес
Мексиканский автогонщик, вице-чемпион серии GP2. С 2011 года выступает в Формуле-1; с 2019 - пилот команды Racing Point. Обладатель 8 подиумов в Гран-при.
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