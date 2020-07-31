Коронавирус

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Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
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Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за положительного теста на коронавирус

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Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

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Источник: Хюлькенбергу уже готовят гоночное сиденье на базе «Рейсинг Пойнт»

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Серхио Перес
Мексиканский автогонщик, вице-чемпион серии GP2. С 2011 года выступает в Формуле-1; с 2019 - пилот команды Racing Point. Обладатель 8 подиумов в Гран-при.
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