Коронавирус
РИА НовостиПерес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
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Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей.
Новые автомобили 00:13
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Экономика
Apple сообщила о росте квартальной выручки и прибыли
Американская компания Apple зафиксировала в третьем квартале 2020 финансового года рост выручки и прибыли, несмотря на пандемию нового коронавируса.
ТАСС 18:21
Происшествия
Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды
Следователи задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группы.
Lenta.ru 15:03
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против четырех новостных изданий.
CT news 17:55
Происшествия
Московский книжный сообщил о визите полиции из-за жалобы SERB
В Москве в книжный магазин «Ходасевич» прибыла полиция по жалобе активистов движения SERB.
РБК 15:59
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Авто
Спрос на электромобили с пробегом вырос в России на 132%
По данным Российского аналитического агентства, во втором квартале текущего года продажи подержанных электромобилей в РФ выросли на 132%.
Anonsens 16:25
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной программы
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной, ракетной и военной программ.
Известия 18:07
Наука
Обнаружено, что инъекции ботокса могут уменьшать депрессию
Исследователи работают над выяснением связи инъекций ботокса и уменьшения депрессии. Сейчас проходят клинические испытания.
Волгоградская правда 12:50
Армия и оружие
На Донбассе умерли трое оккупантов
На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su 13:20
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 18:31
Происшествия
В Петербурге умер известный рэпер Энди Картрайт
Форпост Северо-Запад 06:27
Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Общество
Страшнее коронавируса. Ученые назвали новую угрозу для человечества
Как сообщает ToDay News Ufа, ученые уверены, что загрязнение воздуха было главной угрозой человечества до коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa 13:43
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Космос
На Марсе впервые зафиксировано перемещение песчаных дюн
Итальянские исследователи смогли впервые засечь перемещение песчаных дюн на Марсе. Раньше они считались неподвижными.
Discover24 02:36
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
RT на русском 16:22
Кино
Квентин Тарантино назвал фильмы всех времен
Коммерсантъ FM 28 июля в 04:51
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
Vprognoze.ru вчера в 06:08
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы.
РИА Новости 11:38
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ вчера в 02:49
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.
RT на русском 11:47