Коронавирус

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Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
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Майкл Маси о положительном тесте на Covid19 у Переса

F1news.ru02:12

«Рейсинг Пойнт» остался без пилота перед Гран-при Великобритании, Перес заразился коронавирусом

Sport.ruвчера в 19:54

Источник: Хюлькенбергу уже готовят гоночное сиденье на базе «Рейсинг Пойнт»

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Серхио Перес заразился коронавирусом и пропустит «Гран-при Великобритании»

Спорт-Экспрессвчера в 15:32

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за положительного теста на коронавирус

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Перес пропустит обе гонки в Великобритании, в «Рейсинг Пойнт» хотят пригласить Хюлькенберга на замену (Motorsport)

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Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Sport24.ruвчера в 17:56
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В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости вчера в 15:18
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Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

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В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
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В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков

В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
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Политика

Трамп заявил о нежелании переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
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Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
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Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
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Серхио Перес
Мексиканский автогонщик, вице-чемпион серии GP2. С 2011 года выступает в Формуле-1; с 2019 - пилот команды Racing Point. Обладатель 8 подиумов в Гран-при.
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