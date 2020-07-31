Коронавирус
РИА НовостиПерес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
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Серхио Перес заразился коронавирусом и пропустит «Гран-при Великобритании»
Спорт-Экспрессвчера в 15:32
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В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
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В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков
В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
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Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
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Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
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Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя МЭР, в ведомстве разработали собственный план восстановления экономики.
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Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова
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