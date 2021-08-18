Покупательная способность сильнее всего снизилась в Калининградской области - на 53,9%, или 1,04 тонны картофеля, Республике Алтай - на 44,8%, или 565 килограммов и Костромской области - на 44%, или 558 килограммов.
Россия и Китай из-за неорганизованного выхода США из Афганистана могут получить доступ к оставленной американской технике, которая теперь находится в руках радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).
Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером после выхода данных о росте промпроизводства в США, которые могут помочь коррекции котировок после их снижения в течение трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.
Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в апреле-июне текущего года продолжало поддерживать отношения с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и предоставляла этой террористической сети убежище в Афганистане.