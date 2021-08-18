Цены на нефть перешли к росту после выхода данных о росте промпроизводства в США

Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером после выхода данных о росте промпроизводства в США, которые могут помочь коррекции котировок после их снижения в течение трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.