Будьте в Плюсе

Пересчитанные в картофеле доходы россиян снизились в первом полугодии

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала доходы россиян в картошке.
Lenta.ru
В первой половине 2021 года на среднюю российскую зарплату можно было купить 1232 килограмма картофеля.
Lenta.ru
Покупательная способность сильнее всего снизилась в Калининградской области - на 53,9%, или 1,04 тонны картофеля, Республике Алтай - на 44,8%, или 565 килограммов и Костромской области - на 44%, или 558 килограммов.
Газета.Ru
Позволить себе больше картофеля на ежемесячную зарплату в первом полугодии 2021-го смогли только жители Чукотки (на 6,2 процента, или 60 килограммов).
Lenta.ru

Подробнее о событии

Эксперты посчитали доходы россиян в килограммах картошки
Финтолк01:35
FinExpertiza подсчитала доходы россиян в картошке
Общественная служба новостей01:24
Доходы россиян уменьшились на полтонны картофеля в рублях
News.ru01:22
Аналитики: доходы россиян упали на полтонны картошки
URA.Ru00:49
Пересчитанные в картофеле доходы россиян снизились в первом полугодии
Lenta.ru00:00

Интересное

Трамп заявил о возможности России завладеть техникой США в Афганистане

Россия и Китай из-за неорганизованного выхода США из Афганистана могут получить доступ к оставленной американской технике, которая теперь находится в руках радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).
РБК23:13

Цены на нефть перешли к росту после выхода данных о росте промпроизводства в США

Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером после выхода данных о росте промпроизводства в США, которые могут помочь коррекции котировок после их снижения в течение трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМвчера в 11:37

В Пентагоне считают, что талибы в этом году взаимодействовали с «Аль-Каидой»

Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в апреле-июне текущего года продолжало поддерживать отношения с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и предоставляла этой террористической сети убежище в Афганистане.
ТАСС20:17