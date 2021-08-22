РИА НовостиПерешли на свое: почему российские товары часто дороже иностранныхНекогда заполонившие российский рынок импортные продукты удалось вытеснить.РИА НовостиСчитается, что от импортных продуктов Россия отказывается с 2014-го.РИА НовостиЧтобы вытеснить импорт, нужно еще и снизить себестоимость продукции.РИА НовостиРоссийские производители стали ведущими поставщиками не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.Народные новостиЧитать далееСвернутьВечерний курьерВечерний курьерНародные новостиФАНГЛАС.RUЭкономика сегодняС чего всё началосьПерешли на свое: почему российские товары часто дороже иностранныхУменьшилась зависимость от иностранной молочной продукции, сыров: отечественные производители нарастили мощности на треть.РИА Новости01:00Подробнее о событииРоссиянам объяснили причину высокой стоимости отечественных товаровNews.ru05:57Эксперт Пушкарев объяснил, почему некоторые отечественные продукты дороже импортныхГЛАС.RU04:05Эксперт Пушкарев объяснил причины дороговизны отечественных продуктовФАН02:36Закредитованность российских аграриев не позволяет снизить себестоимость продукцииНародные новости03:03Россиянам объяснили причину высокой стоимости отечественных товаровЭкономика сегодня02:48Эксперты рассказали, почему российские товары часто дороже иностранныхВечерний курьер03:18Перешли на свое: почему российские товары часто дороже иностранныхРИА Новости01:00Показать ещёОценить147Поделиться