Будьте в Плюсе

Перешли на свое: почему российские товары часто дороже иностранных

Некогда заполонившие российский рынок импортные продукты удалось вытеснить.
РИА Новости
Считается, что от импортных продуктов Россия отказывается с 2014-го.
РИА Новости
Чтобы вытеснить импорт, нужно еще и снизить себестоимость продукции.
РИА Новости
Российские производители стали ведущими поставщиками не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.
Народные новости

С чего всё началось

Перешли на свое: почему российские товары часто дороже иностранных
Уменьшилась зависимость от иностранной молочной продукции, сыров: отечественные производители нарастили мощности на треть.
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