Происшествия

ТАССТАССПерестрелка в Ростовской области произошла после долгой судебной тяжбы

По информации пресс-службы управления МВД по Ростовской области, во вторник пять человек погибли, еще двое госпитализированы в результате конфликта с применением оружия в Орловском районе Ростовской области. Конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота.
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с чего всё началось

Перестрелка в Ростовской области произошла после долгой судебной тяжбы

Перестрелка с пятью погибшими в Орловском районе Ростовской области произошла из-за бытового конфликта, связанного с длительной судебной тяжбой.
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