Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСтали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Ресурсу стали известны личности некоторых из подозреваемых. По его данным, среди них есть как приезжие из северо-кавказских регионов, так и русские.
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с чего всё началось

Перестрелка произошла у ЖК «Ясный» на юге Москвы

Перестрелка произошла на территории жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы, некоторые ее участники скрылись с места ЧП на машинах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС12:08

Подробнее о событии

СК возбудил уголовное дело по трем статьям после перестрелки на юге Москвы

Москва 2414:26

Эксперт рассказал, какое оружие применялось в перестрелке в Москве

Вечерняя Москва15:30

Очевидцы сняли на видео перестрелку на юге Москвы

Вести.Ru15:03

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту стрельбы на юге Москвы

Агентство Москва14:57

В перестрелке на юге Москвы ранен человек

РИА Новости13:40

СК завел уголовное дело по трем статьям после перестрелки на юге Москвы

РБК14:32

Очевидцы рассказали, что стрельба на юге Москвы велась не менее 20 минут

ТАСС15:05
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
3,3K
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
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Общество

Минпросвещения проведет последний звонок онлайн

Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
164
Общество

В России от коронавируса скончалось рекордное число человек за сутки

Напомним, ранее АБН сообщало о том, что за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 8599 человек.
АБН 09:27
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Музыка

«Несчастный случай» представил проект «Сейчастушки»

Группа «Несчастный случай» презентовала новый музыкальный проект «Сейчастушки», посвященный периоду карантина.
Культуромания 11:05
Общество

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
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Футбол

Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться

Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.
Soccer.ru 12:44
Общество

Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
391
Общество

Некоторые магазины в США запретили вход посетителям в масках

"Анти-масочное" объявление появилось на витрине магазина стройматериалов в калифорнийском городе Сими-Вэлли, где, помимо всего прочего, посетителей призвали активно обниматься и пожимать друг другу руки вопреки распоряжениям местных властей.
Российская газета 13:45
Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
22
Гаджеты

Xiaomi раскрыла главную особенность новых телевизоров линейки Redmi X

Компания Xiaomi раскрыла главную особенность новых телевизоров линейки Redmi X. Информацию об этом опубликовал на своей странице в соцсети Weibo Лу Вейбинг, который занимает пост президента Xiaomi Group China.
UfacityNews.ru вчера в 16:22
9
Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
25
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о новой выплате, которая поступит на карту с 1 июня

В России в июне появятся новые меры социальной поддержки граждан. Материальную помощь из-за пандемии коронавируса окажут семьям с детьми.
ФАН 01:32
98
Гаджеты

Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон

В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет "ГазетаDАІLУ".
Astera 15:12
12
Общество

Главные новости за выходные 23–24 мая

Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
2
Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
4,6K
Экономика

Граждане стали чаще платить через СБП

Граждане стали чаще платить через СБП Крупный онлайн-ритейлер России Wildberries в апреле зафиксировал рекордный рост оплаты на сайте через систему быстрых платежей (СБП) — в 14 раз по сравнению с мартом.
Коммерсантъ 12:46
1
Гаджеты

В Сеть утекла информация о новом смартфоне Motorola One Fusion +

В апреле стало известно, что Motorola представит два новых смартфона в конце второго квартала 2020 года, получившие название One Fusion и One Fusion .
NewInform вчера в 07:53
Общество

Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»

Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
28
Здоровье

В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52
86
Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей

Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
SM News 08:40
24
Экономика

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 22 мая в 05:40
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Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
28
Гаджеты

Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале

По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года.
The GEEK вчера в 09:23
2
Авто

Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом

Car.ru 22 мая в 03:31
9
Космос

21 мая отмечают Международный день космоса

21-ого мая воспевают именно бесконечное пространство Вселенной.
ГТРК Тамбов 21 мая в 02:02
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
1K
Общество

В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

Российским вузам в 2020 году планируется выделить дополнительно более 30 тыс. бюджетных мест, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
RT на русском 05:18
Общество

Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени

Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
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Киберспорт

Battle Pass в Dota 2 выйдет 25 мая

Cyber.sports.ru 14:56
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