Коронавирус
Lenta.ruСтали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Ресурсу стали известны личности некоторых из подозреваемых. По его данным, среди них есть как приезжие из северо-кавказских регионов, так и русские.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Перестрелка произошла на территории жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы, некоторые ее участники скрылись с места ЧП на машинах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС12:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок онлайн
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
Общество
В России от коронавируса скончалось рекордное число человек за сутки
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 8599 человек.
АБН 09:27
Музыка
«Несчастный случай» представил проект «Сейчастушки»
Группа «Несчастный случай» презентовала новый музыкальный проект «Сейчастушки», посвященный периоду карантина.
Культуромания 11:05
Общество
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Футбол
Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться
Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.
Soccer.ru 12:44
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Общество
Некоторые магазины в США запретили вход посетителям в масках
"Анти-масочное" объявление появилось на витрине магазина стройматериалов в калифорнийском городе Сими-Вэлли, где, помимо всего прочего, посетителей призвали активно обниматься и пожимать друг другу руки вопреки распоряжениям местных властей.
Российская газета 13:45
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Гаджеты
Xiaomi раскрыла главную особенность новых телевизоров линейки Redmi X
Компания Xiaomi раскрыла главную особенность новых телевизоров линейки Redmi X. Информацию об этом опубликовал на своей странице в соцсети Weibo Лу Вейбинг, который занимает пост президента Xiaomi Group China.
UfacityNews.ru вчера в 16:22
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о новой выплате, которая поступит на карту с 1 июня
В России в июне появятся новые меры социальной поддержки граждан. Материальную помощь из-за пандемии коронавируса окажут семьям с детьми.
ФАН 01:32
Гаджеты
Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон
В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет "ГазетаDАІLУ".
Astera 15:12
Общество
Главные новости за выходные 23–24 мая
Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Экономика
Граждане стали чаще платить через СБП
Граждане стали чаще платить через СБП Крупный онлайн-ритейлер России Wildberries в апреле зафиксировал рекордный рост оплаты на сайте через систему быстрых платежей (СБП) — в 14 раз по сравнению с мартом.
Коммерсантъ 12:46
Гаджеты
В Сеть утекла информация о новом смартфоне Motorola One Fusion +
В апреле стало известно, что Motorola представит два новых смартфона в конце второго квартала 2020 года, получившие название One Fusion и One Fusion .
NewInform вчера в 07:53
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
Здоровье
В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург
Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей
Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
SM News 08:40
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 22 мая в 05:40
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале
По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года.
The GEEK вчера в 09:23
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом
Car.ru 22 мая в 03:31
Космос
21 мая отмечают Международный день космоса
21-ого мая воспевают именно бесконечное пространство Вселенной.
ГТРК Тамбов 21 мая в 02:02
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
Российским вузам в 2020 году планируется выделить дополнительно более 30 тыс. бюджетных мест, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
RT на русском 05:18
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
Киберспорт
Battle Pass в Dota 2 выйдет 25 мая
Cyber.sports.ru 14:56