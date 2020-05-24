Перестрелка произошла на территории жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы, некоторые ее участники скрылись с места ЧП на машинах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.

Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка

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