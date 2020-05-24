Происшествия
ВедомостиВо дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка
На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Перестрелка произошла на территории жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы, некоторые ее участники скрылись с места ЧП на машинах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС12:08
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Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Газета.Ru 04:13
Происшествия
Захватчика отделения банка в Москве задержали
Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.
РБК вчера в 08:55
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Vprognoze.ru 04:07
Здоровье
В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
Культура
В Сети опубликован фильм Катерины Гордеевой «К 80-летию Бродского»
24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения поэта Иосифа Бродского.
Культуромания 09:37
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс поблагодарил Хабиба за ответ Макгрегору
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс поблагодарил обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Газета.Ru 16:45
Общество
В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста
Перспектива снижения пенсионного возраста в России «слабореализуема», поскольку его повышение позволяет правительству экономить много средств, заявил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Взгляд.ру вчера в 14:02
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Музыка
«Несчастный случай» представил проект «Сейчастушки»
Группа «Несчастный случай» презентовала новый музыкальный проект «Сейчастушки», посвященный периоду карантина.
Культуромания 11:05
Экономика
Госдолг Франции к концу года может превысить 115% от ВВП страны
Соотношение государственного долга и валового внутреннего продукта (ВВП) Франции к концу года увеличится до более чем 115% из-за стоимости мер по борьбе с коронавирусным кризисом, заявил министр общественных средств Жеральд Дарманен в интервью телеканалу RTL.
Коммерсантъ 16:13
Общество
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung.
РИА Новости 14:50
Происшествия
В Мурманской области пропала четырехлетняя девочка
Российская газета 12:06
Политика
Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM 13:19
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Армия и оружие
Тульские «Панцири-С1Э» сбили в Ливии турецкий беспилотник
Как сообщает Lenta.ru, ЗРПК находится на вооружении ливийской национальной армии.
Evo-rus.com 15:20
Общество
Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы
Коммерсантъ 04:57
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру вчера в 09:10
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Политика
В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского
Российская газета 14:43
Общество
В России выросли продажи водки и вина
Объем розничной продажи алкоголя в апреле вырос на 17,1 миллиона декалитров и увеличился на 5,2 процента в годовом выражении.
Lenta.ru 15:54
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Общество
Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Петербург при самом оптимистичном прогнозе может рассчитывать на полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе.
DP.RU 08:58
Культура
Что смотреть онлайн 22 мая. Расписание трансляций
День В 14:00 в проекте # НаединесПушкинским пройдет лекция "Аллегории Маттиаса Герунга и Мельхиора Фезелена: нравоучительные эпизоды из библейской истории и античной мифологии" заведующего отделом искусства старых мастеров Вадима Садкова.
РИА Новости 21 мая в 17:00
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Газета.Ru 22 мая в 13:09