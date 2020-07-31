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Мурманский вестник
Мурманский вестник

Перевалка 4 млн тонн нефтепродуктов планируется через порт Витино

На первом этапе планируется организовать перевалку не менее 4 миллионов тонн нефтепродуктов в год.В источнике
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ИА Красная Весна

Порт «Витино» стал претендентом на вхождение в ТОР «Столица Арктики»

ИА Красная Весна31 июля в 16:57
ТАСС

Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР

ТАСС31 июля в 16:21
Би-порт

Мощность терминала Витино планируют увеличить до четырёх миллионов тонн нефтепродуктов в год

Би-порт31 июля в 15:35
Вечерний Мурманск

В Кандалакшском районе появятся новые рабочие места

Вечерний Мурманск31 июля в 14:36
ГТРК Мурман

Судьба резидента. Проект Витино стремится в «Столицу Арктики»

ГТРК Мурман31 июля в 12:50
Мурманский вестник

Перевалка 4 млн тонн нефтепродуктов планируется через порт Витино

Мурманский вестник31 июля в 12:32
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Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru19:07
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Россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет

Правительство дополнило перечень сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг без истребования этих документов у заявителя.
Российская газета04:01
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомостивчера в 04:10
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Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru00:33
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости31 июля в 09:37
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Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню

Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Интерфакс03:55
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