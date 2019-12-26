Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПеревернувшийся в Липецкой области автобус ехал из Москвы в Тбилиси

Попавший в ДТП в Липецкой области автобус следовал из Москвы в Тбилиси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Дорожное покрытие в районе ДТП с автобусом под Липецком соответствовало нормам

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Родственники погибших в крушении автобуса выехали из Москвы, чтобы забрать тела

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По ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком возбудили уголовное дело

КП - Липецк14:52
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Происшествия

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
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