Происшествия
РИА НовостиПеревернувшийся в Липецкой области автобус ехал из Москвы в Тбилиси
Попавший в ДТП в Липецкой области автобус следовал из Москвы в Тбилиси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Происшествия
В Казахстане упал пассажирский самолет
Политика
В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань "будет ближе" к Украине.
Экономика
Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России
С начала года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в большинстве регионов России, падение зафиксировано в 15 субъектах.
Экономика
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Существует мнение, что синхронные с переговорами (Россия — Украина — ЕС) американские санкции против "Северного потока — 2" и иностранных трубоукладчиков сподвигли "Газпром" отказаться от жесткой конфронтации с "Нафтогазом".
Единоборства
Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
Футбол
«Арсенал» отказался от приобретения ван Дейка из «Селтика» за €14 млн
Нидерландский футболист защищал шотландский клуб с 2013 по 2015 год. В тот момент трансферная стоимость игрока оценивалась в €14 млн.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Политика
Украина и Донбасс согласовали дату обмена пленными
Украина и самопровозглашённые республики Донбасса согласовали дату обмена пленными. Обмен планируется произвести по формуле "всех на всех".
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Политика
Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына
В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына.
Общество
Стала известна дата прощания с Галиной Волчек
Прощание с худруком театра "Современник" Галиной Волчек пройдет в театре 29 декабря, сообщил после спектакля актер театра Сергей Гармаш.
Футбол
В РФС ввели запрет на критику действий арбитров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что введение запрета на публичную критику судейства стало необходимой мерой.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове».
Шоу-бизнес
Максим Галкин прокомментировал смерть Галины Волчек
Российский комик и шоумен Максим Галкин выразил свои соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Хоккей
Молодежная сборная Швеции дожала финнов в матче чемпионата мира
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Футбол
«СЭ»: «Ростов» может продать четырех легионеров
«Ростов» готов расстаться с четырьмя футболистами, сообщает «Спорт-Экспресс».
Здоровье
В рамках «Университета здоровья» сахалинцам раздавали фрукты
Обычно во время мероприятия работает медицинская площадка, на которой сахалинцы могут узнать определенные показатели своего здоровья.
Космос
Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.