с чего всё началось

Перевод пенсий в Башкирии на карты «Мир» продлен до 1 октября. При этом уже почти треть карт, используемых в регионе, относятся к национальной платежной системе. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка РБ.

Перевод пенсий в Башкирии на карты «Мир» продлен до 1 октября

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 199

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 115

Общество ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств На какой стадии находится закон Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства еще 17 марта 2020 года, а 1 апреля в третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект.

Гаджеты В МЦСТ прокомментировали результаты тестов процессоров Эльбрус-8С Результаты теста производительности Blender 2.8 отечественного процессора Эльбрус 8С, который хотя и уступил процессорам AMD и Intel, тем не менее показал сопоставимое время, прокомментировал ведущий инженер ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» Игорь Молчанов 25 апреля в интервью ИА Красная Весна. 7

Шоу-бизнес Антон Криворотов случайно «спалил» победительницу «Холостяка» Барбара, узнав о выходке Антона, даже хотела покинуть проект. Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк».

Общество В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента. 2

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 416

Гаджеты Ожидаемый дрон DJI Mavic Air 2 показали на фото Сетевые инсайдеры поделились качественными фотографиями и подробностями об ожидаемом дроне DJI Mavic Air 2. Если верить источнику, беспилотник обойдется в 800 долларов, что значительно меньше 920 долларов, которые просили на выходе за его предшественника. 1

Энергетика В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 4

Авто Cadillac показал шестиметровый Escalade Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом. 1

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 71

Музыка The Rolling Stones выпустили клип на песню о «городе-призраке» The Rolling Stones выпустили новый трек и клип на песню об опустевшем городе под названием Living In A Ghost Town. 16