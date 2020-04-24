Экономика
Аргументы и Факты - УфаПеревод пенсий в Башкирии на карты «Мир» продлен до 1 октября
Перевод пенсий в Башкирии на карты «Мир» продлен до 1 октября. При этом уже почти треть карт, используемых в регионе, относятся к национальной платежной системе. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка РБ.
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с чего всё началось
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.Российская газетавчера в 03:27
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество
Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ
В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 02:32
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 23 апреля в 09:20
Политика
В КНДР направлены китайские медики в связи со здоровьем Ким Чен Ына
Китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами на фоне слухов о проблемах со здоровьем у руководителя КНДР Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:52
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Авто
УАЗ запатентовал новые детали для «Русского Прадо» от УАЗ
Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
Тарантас Ньюс вчера в 10:14
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств
На какой стадии находится закон Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства еще 17 марта 2020 года, а 1 апреля в третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект.
РБК 02:00
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Единоборства
Глава UFC рассказал о причинах отмены боя Хабиба
Газета.Ru вчера в 16:37
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Гаджеты
В МЦСТ прокомментировали результаты тестов процессоров Эльбрус-8С
Результаты теста производительности Blender 2.8 отечественного процессора Эльбрус 8С, который хотя и уступил процессорам AMD и Intel, тем не менее показал сопоставимое время, прокомментировал ведущий инженер ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» Игорь Молчанов 25 апреля в интервью ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 02:43
Шоу-бизнес
Антон Криворотов случайно «спалил» победительницу «Холостяка»
Барбара, узнав о выходке Антона, даже хотела покинуть проект. Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк».
StarHit.ru вчера в 12:35
Общество
В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 05:46
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве
О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости вчера в 13:28
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Гаджеты
Ожидаемый дрон DJI Mavic Air 2 показали на фото
Сетевые инсайдеры поделились качественными фотографиями и подробностями об ожидаемом дроне DJI Mavic Air 2. Если верить источнику, беспилотник обойдется в 800 долларов, что значительно меньше 920 долларов, которые просили на выходе за его предшественника.
Megaobzor.com 23 апреля в 15:44
Космос
Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС) через 3 часа 20 минут после старта с Земли.
РБК 02:58
Энергетика
В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного
Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 23 апреля в 02:42
Авто
Cadillac показал шестиметровый Escalade
Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня вчера в 02:22
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Музыка
The Rolling Stones выпустили клип на песню о «городе-призраке»
The Rolling Stones выпустили новый трек и клип на песню об опустевшем городе под названием Living In A Ghost Town.
РЕН ТВ 23 апреля в 16:14
Шоу-бизнес
Сябитова оценила слова Семенович о «ничего не зарабатывающих» мужчинах
Аргументы и Факты вчера в 19:41
Общество
Потепление придёт в Москву в середине следующей недели
Потепление придёт в Москву в середине следующей недели.
Эхо Москвы 02:30
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 08:59
Происшествия
В Татарстане теплоход сел на мель
RT на русском 03:06