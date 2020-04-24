Экономика
ПРАЙМПеревод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября 2020 года
Банк России продлил сроки перевода пенсионеров на карты "Мир" до 1 октября текущего года вместо 1 июля, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы банков, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Технологии
Началось создание разгонного блока для перспективной ракеты «Союз-5»
Как сообщило РИА Новости, специалисты НПО имени Лавочкина начали создавать новый разгонный блок «Фрегат-СБУ», предназначенный для носителя «Союз-5».
Naked Science 05:41
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Здоровье
Глава ФОМС назвала тарифы на лечение пациентов с коронавирусом
Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме в системе обязательного медицинского страхования тарифицируется как лечение пневмонии, а лечение заболевания средней тяжести — на 40% дороже.
РБК 07:22
Энергетика
Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Песков назвал недопустимым формальный подход к оказанию помощи бизнесу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости формального подхода при оказании помощи бизнесу для выплаты зарплаты сотрудникам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:31
Технологии
Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса.
iXBT.com 04:48
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Космос
За орбитой Юпитера обнаружена популяция межзвездных объектов
Ин-спейс.ру вчера в 10:30
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
Авто
Новый пикап Hyundai Santa Cruz станет массовым автомобилем
Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей).
Новые автомобили вчера в 13:03
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
В Совфеде назвали необходимым реформирование системы ОМС
Эпидемия коронавируса в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Lenta.ru 07:18
Политика
Путин отменил пошлину для жителей Донбасса на получение гражданства РФ
Взимание государственной пошлины при получении паспорта гражданина РФ жителями Донбасса отменено указом российского президента Владимира Путина.
ИА Красная Весна 05:42
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Фигурное катание
Фигуристка Косторная охарактеризовала работу с Тутберидзе
Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная охарактеризовала работу с именитым тренером Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 05:48
Наука
Для обсессивно-компульсивного расстройства предложили новое лечение
Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университета Рохемптона в Лондоне обнаружили, что у людей, которые страдают обсессивно-компульсивным расстройством, повышается иммуномодулин в лимфоцитах.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
Общество
Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции
Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Российская газета 06:39
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Общество
В регионе введут цифровые пропуска
Минкомсвязи получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.
Рыбинские Известия вчера в 02:16
Общество
В Пензенской области могут открыться салоны красоты, СТО и ателье
Роспотребнадзор РФ опубликовал рекомендации по организации работы парикмахерских, ателье, СТО, прачечных и химчисток в период распространения коронавирусной инфекции.
ПензаИнформ 05:05
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости вчера в 20:15