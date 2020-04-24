Банк России продлил сроки перевода пенсионеров на карты "Мир" до 1 октября текущего года вместо 1 июля, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы банков, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября 2020 года

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