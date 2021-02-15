Переводами через СБП пользуются 7,7% клиентов «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк раскрыл количество клиентов, подключивших переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Этим сервисом пользуются свыше 5 млн клиентов, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк раскрыл число клиентов, подключивших конкурирующие переводы ЦБ
Около 5 млн клиентов Сбербанка подключились к Системе быстрых платежей (СБП), которую два года назад запустил Банк России. Об этом журналистам рассказал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Всего у Сбербанка 98 млн клиентов.
РБКвчера в 11:22
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