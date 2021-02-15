Около 5 млн клиентов Сбербанка подключились к Системе быстрых платежей (СБП), которую два года назад запустил Банк России. Об этом журналистам рассказал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Всего у Сбербанка 98 млн клиентов.

РБК вчера в 11:22