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Переводами через СБП пользуются 7,7% клиентов «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк раскрыл количество клиентов, подключивших переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Этим сервисом пользуются свыше 5 млн клиентов, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.В источнике
РБК
Frank Media
С чего всё началось

Сбербанк раскрыл число клиентов, подключивших конкурирующие переводы ЦБ

Около 5 млн клиентов Сбербанка подключились к Системе быстрых платежей (СБП), которую два года назад запустил Банк России. Об этом журналистам рассказал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Всего у Сбербанка 98 млн клиентов.
РБКвчера в 11:22
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Системой быстрых платежей пользуется 5 млн клиентов Сбербанка

Бизнес.Ру22:00

Сбербанк впервые раскрыл долю подключившихся к Системе быстрых платежей клиентов

Forbesвчера в 14:42

Переводами через СБП пользуются 7,7% клиентов «Сбербанк Онлайн»

Коммерсантъвчера в 10:49

Сбербанк раскрыл число клиентов, подключивших конкурирующие переводы ЦБ

РБКвчера в 11:22

«Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда

CNewsвчера в 11:02

В Сбербанке сообщили, что около 5 млн клиентов пользуются Системой быстрых платежей

ТАССвчера в 13:33

Сбербанк раскрыл число пользователей Системы быстрых платежей

Frank Mediaвчера в 12:37
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