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Газета.RuГазета.RuПереводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса

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Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.
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