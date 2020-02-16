Политика

Российская газетаРоссийская газетаПереводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории.
Читать в источнике
Комментировать269
с чего всё началось

Порожняк и враскоряку: переводчики поделились секретами работы с Путиным

Фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит" потом долго обсуждали в переводческом сообществе, рассказывает Наталья Красавина.
Вести.Ru05:40

Подробнее о событии

Под грифом «секретно»: переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Вести.Ru09:56

«Донбасс порожняк не гонит»: переводчики Путина рассказали о его неожиданных фразах

Московский Комсомолец06:39

Переводчики рассказали о работе с Путиным

ТАСС07:52

Переводчики рассказали о самых сложных фразах Путина

Взгляд.ру07:11

Переводчики Путина перечислили его самые затруднительные фразы

Lenta.ru06:48

Переводчики МИДа раскрыли детали своей работы с Путиным

РБК08:52

Переводчики Путина рассказали о работе с президентом

РИА Новости06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Российская газета 05:25
Политика

На Украине призвали жителей Кубани вспомнить о независимости

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о том, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
RT на русском 10:01
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 07:56
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 03:27
Баскетбол

Звёзды мира победили звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

В Москве состоялся Матч звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ, победу в котором одержала сборная иностранных игроков.
RT на русском 12:28
Армия и оружие

СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо

Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков, передает телеканал al-Mayadeen.
РИА Новости 12:08
Авто

У Audi Q7 появится базовая версия с новыми моторами

Обновленный Q7 с 2,0-литровым четырехцилиндровым мотором на 252 л.с. технически не отличается от модификаций оснащенных 3,0-литровыми V6.
Letnews.ru 08:23
Политика

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
RT на русском 09:24
Общество

Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.
RT на русском 09:09
Политика

Порошенко говорил на английском языке во время минских переговоров

Экс-президент Украины Петр Порошенко предпочитал говорить на английском языке на переговорах, связанных с Минскими соглашениями.
РЕН ТВ 07:09
Общество

Трое россиян с лайнера Westerdam в Камбодже долетели до Петербурга

Мойка78 08:59
Авто

Названы самые угоняемые машины в России

Самым угоняемым автомобилем остался Hyundai Solaris: в 2019 году украдена 1171 машина.
Журнал Авто.ру 14 февраля в 10:07
Политика

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова о Шпицбергене

Норвегия отказалась от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
Известия вчера в 13:33
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета 11:14
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК вчера в 09:13
Спорт

Саночники из Германии выиграли эстафету на чемпионате мира

ТАСС Спорт 11:08
Политика

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
РБК 10:37
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Актуальные Новости 01:38
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Теннис

Бертенс выиграла турнир в Санкт-Петербурге во второй раз подряд

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу в финальном матче St. Petersburg Ladies Trophy 2020 против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.
Чемпионат 10:00
Единоборства

Ян Блахович пообещал нокаутировать Джона Джонса

FightTime.ru 06:33
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
ToDay News Ufa 10:54
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

Военное дело 04:45
Шоу-бизнес

Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж

RuNews24.ru 05:58
Футбол

«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года.
Москва 24 14 февраля в 17:56
Происшествия

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное