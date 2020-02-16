Второй секретарь департамента Сергей Чудинов отметил, что главное для переводчика – понимать, что в случае ошибки конец света не наступит, и продолжать свою работу.

с чего всё началось

Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.

Переводчики рассказали о работе с Путиным

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