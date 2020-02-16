Фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит" потом долго обсуждали в переводческом сообществе, рассказывает Наталья Красавина.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин крайне внимательно следит за тем, как переводят его слова и даже может уточнить версию тех или иных фраз на иностранном языке. Об этом рассказал советник Департамента лингвистического обеспечения МИД России Александр Садыков.

Переводчики Путина рассказали о своей работе с президентом

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