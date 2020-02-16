Политика
Экономика сегодняПереводчики Путина рассказали о своей работе с президентом
Президент РФ Владимир Путин крайне внимательно следит за тем, как переводят его слова и даже может уточнить версию тех или иных фраз на иностранном языке. Об этом рассказал советник Департамента лингвистического обеспечения МИД России Александр Садыков.
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с чего всё началось
Фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит" потом долго обсуждали в переводческом сообществе, рассказывает Наталья Красавина.Вести.Ru05:40
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«Донбасс порожняк не гонит»: переводчики Путина рассказали о его неожиданных фразах
Московский Комсомолец06:39
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Общество
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Авто
Кроссовер Geely Coolray начали собирать в Беларуси
На предприятии «БелДжи» стартовало производство нового компактного кроссовера Geely Coolray.
Биатлон
Экхофф отреагировала на слова Резцовой о допинге в Норвегии
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отреагировала на заявления олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой о том, что многие биатлонисты сборной Норвегии выступают с медицинской поддержкой.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правоприемницей СССР
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по по одному из принятых решений заявил, что страна является не правоприемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Происшествия
ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции
Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
Общество
Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области
Политика
В российском МИД назвали три условия улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил о необходимости изменить политику двух ключевых институтов Европы: НАТО и Евросоюза, - чтобы улучшить отношения России и Европы.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
Общество
В Китае назван наиболее вероятный источник коронавируса
Министерство науки и техники КНР назвало наиболее вероятный первоисточник вспышки китайского коронавируса.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении части Алеппо от боевиков
Сирийские правительственные войска при поддержке России захватили большую часть удерживаемой боевиками провинции Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Технологии
Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем
Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
Общество
Петербург вошел в число безопасных городов для магазинов и ресторанов
По информации компании, в городах-миллионниках формируется самая безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса.
Здоровье
Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен
В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Политика
Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Американский производитель космической техники SpaceX перенес запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink.
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