Фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит" потом долго обсуждали в переводческом сообществе, рассказывает Наталья Красавина.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Политика Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".

Общество В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.

Политика Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.

Политика МИД РФ назвал политические условия проведения «нормандского саммита» Проведения следующего саммита в «нормандском формате» зависит от прогресса выполнения ранее достигнутых договоренностей в области политического урегулирования и безопасности, заявил замглавы МИДа России Александр Грушко 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Наука Ученые: В США официально одобрили портативный МРТ Стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США официально разрешило продажи портативного аппарата для магнитно-резонансной томографии.

Биатлон Слепцова и Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию в CAS Российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

Наука Изучены микробы в московском метро Российские ученые из Университета ИТМО совместно с коллегами из США исследовали микробиом московского метрополитена и выделили основные виды представленных там бактерий.

Политика Посол России в Турции рассказал о новых угрозах Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал «Звезде» о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес России.