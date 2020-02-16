Политика

ТАССТАССПереводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Читать в источнике
Комментировать276
с чего всё началось

Порожняк и враскоряку: переводчики поделились секретами работы с Путиным

Фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит" потом долго обсуждали в переводческом сообществе, рассказывает Наталья Красавина.
Вести.Ru05:40

Подробнее о событии

Под грифом «секретно»: переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Вести.Ru09:56

Переводчики МИДа раскрыли детали своей работы с Путиным

РБК08:52

Переводчики рассказали о самых сложных фразах Путина

Взгляд.ру07:11

Переводчики рассказали о работе с Путиным

ТАСС07:52

Переводчики Путина перечислили его самые затруднительные фразы

Lenta.ru06:48

«Донбасс порожняк не гонит»: переводчики Путина рассказали о его неожиданных фразах

Московский Комсомолец06:39

Переводчики Путина рассказали о работе с президентом

РИА Новости06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Общество

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Lenta.ru вчера в 06:44
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве

RT на русском 12:28
Политика

Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Вестник Кавказа 06:33
Общество

В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.
Lenta.ru 12:30
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

РИА Новости 03:27
Автоспорт

Формула 1. «Альфа Таури» показала новый болид Квята и Гасли

Команда, за которую выступает российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в межсезонье сменила не только название, но и дизайн болида.
Bookmaker-ratings.ru 14 февраля в 14:52
Политика

МИД РФ назвал политические условия проведения «нормандского саммита»

Проведения следующего саммита в «нормандском формате» зависит от прогресса выполнения ранее достигнутых договоренностей в области политического урегулирования и безопасности, заявил замглавы МИДа России Александр Грушко 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Красная весна 10:47
Общество

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК 05:20
Общество

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована на Тайване

Первый случай летального исхода из-за заболевания коронавирусом зафиксирован на Тайване.
News.ru 07:07
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Происшествия

Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка

РИА Новости 13:50
Музыка

Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa вчера в 13:01
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» завоевали медали клубного чемпионата мира

РИА Новости 11:29
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Наука

Ученые: В США официально одобрили портативный МРТ

Стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США официально разрешило продажи портативного аппарата для магнитно-резонансной томографии.
Rusargument 03:55
Биатлон

Слепцова и Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию в CAS

Российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).
Газета.Ru вчера в 04:34
Армия и оружие

Турция провоцирует обострение ситуации в Сирии, направляя боевикам оружие и бронетехнику

Экономика сегодня 09:10
Армия и оружие

Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru 13:16
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
ToDay News Ufa 10:54
Политика

Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Наука

Изучены микробы в московском метро

Российские ученые из Университета ИТМО совместно с коллегами из США исследовали микробиом московского метрополитена и выделили основные виды представленных там бактерий.
Lenta.ru 13 февраля в 11:51
Игры

Сервера Wolcen: Lords of Mayhem второй день отключены

В четверг, 13 февраля, состоялся релиз ролевого приключенческого боевика Wolcen: Lords of Mayhem, дебютного проекта студии Wolcen.
Игромания.ру 10:37
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
Политика

Посол России в Турции рассказал о новых угрозах

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал «Звезде» о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес России.
Коммерсантъ 11:59
Политика

Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам

Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Российская газета 11:23
Общество

В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Известия 13:37
Космос

Проект Breakthrough Listen выпустил 2 петабайта данных из исследования SETI Млечного Пути

V-kosmose.com вчера в 00:40
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 02:26
Игры

В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов

Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
CyberSport.ru 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное