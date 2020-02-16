Политика
ТАССПереводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
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Фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит" потом долго обсуждали в переводческом сообществе, рассказывает Наталья Красавина.Вести.Ru05:40
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«Донбасс порожняк не гонит»: переводчики Путина рассказали о его неожиданных фразах
Московский Комсомолец06:39
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