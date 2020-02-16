Политика

ТАССТАССПереводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
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с чего всё началось

Порожняк и враскоряку: переводчики поделились секретами работы с Путиным

Фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит" потом долго обсуждали в переводческом сообществе, рассказывает Наталья Красавина.
Вести.Ru05:40

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Под грифом «секретно»: переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

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Переводчики МИДа раскрыли детали своей работы с Путиным

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Переводчики Путина перечислили его самые затруднительные фразы

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«Донбасс порожняк не гонит»: переводчики Путина рассказали о его неожиданных фразах

Московский Комсомолец06:39

Переводчики Путина рассказали о работе с президентом

РИА Новости06:25
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
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Настоятель храма в Москве сообщил детали задержания напавшего с ножом

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В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

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Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны

Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
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Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
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Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
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Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира в гонке преследования

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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
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Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать

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Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

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Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
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МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

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Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

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Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
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