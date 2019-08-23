Экономика
ВедомостиПереводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Компания, занимающаяся производством дверей для шкафов, принадлежит выходцу из России Юрию Маслихову и его жене. По словам Маслихова, он переводил деньги со своего личного PayPal-аккаунта на аккаунт директора ФБК Ивана Жданова, а до этого использовал для пожертвований карты российских банков.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Бизнесмен, который перечислил из США средства фонду Алексея Навального, жалуется на травлю
Эхо Москвывчера в 14:00
Бизнесмен Юрий Маслихов пожаловался на угрозы из-за пожертвований ФБК
Агентство Телеграфвчера в 08:03
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Хоккей
Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.
Спорт-Экспресс 03:38
Единоборства
Усик победой дебютировал в супертяжелом весе
Уже в седьмом раунде боец из США запросил остановку боя. Таким образом, дебют Усика в супертяжелом весе состоялся успешно.
Газета.Ru 00:35
Происшествия
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Сотни жителей Саратова в воскресенье пришли проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:15
Происшествия
Число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до пяти
Жертвами тайфуна "Хагибис", бушующего на территории Японии, стали пять человек. Еще 11 считаются пропавшими без вести.
Российская газета вчера в 20:35
Автоспорт
Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Известия 03:40
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru вчера в 16:59
Недвижимость
ЦИАН: в Казани серьезно подешевела аренда жилья
Стоимость аренды жилья в ряде городов-миллионников в октябре начала снижаться, одним из лидеров по снижению стала Казань.
БИЗНЕС Online 03:59
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Хоккей
Шайбы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Даллас»
Александр Овечкин забросил четвертую шайбу в матче, поразив пустые ворота.
Нева Спорт 02:01
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возвращении смертной казни
В Кремле ответили на вопрос о том, обсуждает ли власть возможность возвращения смертной казни в стране.
БИЗНЕС Online вчера в 08:39
Политика
В США арестовали третьего связанного с Трампом выходца из СССР
Федеральный суд Сан-Франциско арестовал американского бизнесмена, выходца из Украинской ССР Андрея Кукушкина, обвиняющегося в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
РБК вчера в 21:41
Политика
Нидерланды выяснят, почему зону крушения MH17 не закрыли для полетов
Нидерланды намерены выяснить, по какой причине не была закрыта зона для полётов в районе крушения лайнера МН17 в Донбассе, и в том числе на территории Украины и РФ.
REGNUM 11 октября в 03:01
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Политика
NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке
Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
Вести.Ru 02:58
Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова недавно отпраздновали день рождения дочери. Малышке Веронике исполнилось четыре года.
Телепрограмма вчера в 08:17
Общество
Врач рассказала об опасности сухой кожи на локтях
Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать сухая кожа на локтях.
Известия вчера в 10:43
Происшествия
Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
РИА Новости вчера в 14:37
Культура
Познер заявил, что не считает Соловьева коллегой
Познер подчеркнул, что не может назвать Соловьева своим коллегой.
RuNews24.ru вчера в 09:29
Политика
В Польше стартовали парламентские выборы
В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.
RT на русском 01:44
Музыка
Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 11 октября в 07:15
Здоровье
Названы продукты, помогающие очистить сосуды
Вечерняя Москва 10 октября в 04:37
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Наука
Выявлена взаимосвязь между скоростью ходьбы и старением мозга
Национальная служба новостей 02:00
Здоровье
СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ
СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru 11 октября в 20:00