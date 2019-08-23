Экономика

ВедомостиВедомостиПереводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Компания, занимающаяся производством дверей для шкафов, принадлежит выходцу из России Юрию Маслихову и его жене. По словам Маслихова, он переводил деньги со своего личного PayPal-аккаунта на аккаунт директора ФБК Ивана Жданова, а до этого использовал для пожертвований карты российских банков.
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