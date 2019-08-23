Экономика
ВедомостиПереводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Компания, занимающаяся производством дверей для шкафов, принадлежит выходцу из России Юрию Маслихову и его жене. По словам Маслихова, он переводил деньги со своего личного PayPal-аккаунта на аккаунт директора ФБК Ивана Жданова, а до этого использовал для пожертвований карты российских банков.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Бизнесмен, который перечислил из США средства фонду Алексея Навального, жалуется на травлю
Эхо Москвывчера в 14:00
Бизнесмен Юрий Маслихов пожаловался на угрозы из-за пожертвований ФБК
Агентство Телеграфвчера в 08:03
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины
RT на русском 02:56
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль вчера в 08:55
Армия и оружие
Курды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ
Аргументы и Факты 06:20
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Политика
NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке
Даже сами США после ввода санкций против Венесуэлы увеличили потребление российского газа, а экспорт российской нефти в США в первом квартале нынешнего года вырос до рекордно высокого показателя за шесть лет.
Вести.Ru 02:58
Шоу-бизнес
Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.
Neva.Today 06:30
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Авто
Эксперты рассказали, что делать при заправке некачественным бензином
Что делать, если вам не повезло, и вы все-таки заправили свою машину некачественным бензином или соляркой, рассказали эксперты «Российской газеты».
Автоновости дня 04:30
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 11 октября в 02:24
Происшествия
В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме
В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.
Газета.Ru 03:00
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Кино
Disney показал трейлер фильма «Круиз по джунглям»
iReactor 03:39
Здоровье
Baijiahao: русские «любят алкоголь больше, чем жизнь» и пьют ежедневно
Привычка бороться с холодом при помощи алкоголя выработалась у русских сотни лет назад, сообщает Baijiahao.
Pravda.Ru 04:57
Автоспорт
Леклер оштрафован и потерял шестое место в гонке Гран-при Японии
Пилот "Феррари" Шарль Леклер потерял 6-е место по итогам гонки 17-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Японии, сообщает autosport.com.
РИА Новости 06:02
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Политика
Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
RT на русском 06:46
Происшествия
Экс-губернатор Дубровский не знает о возбуждении уголовного дела
Как сообщало ИА REGNUM, Дубровский подозревается в злоупотреблении полномочиями на 20 млрд рублей.
REGNUM вчера в 00:32
Космос
НАСА продолжит сотрудничество с Россией для доступа астронавтов на МКС
Народные новости 10 октября в 19:59
Армия и оружие
Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний
Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Газета.Ru вчера в 20:41
Футбол
Мане: «Зачем мне 10 Феррари или 2 самолёта, если я могу помогать людям»
Евро-футбол.ру вчера в 17:52
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета вчера в 10:37
Единоборства
Зеленский по телефону поздравил боксёра Усика с победой
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксёра Александра Усика с победным дебютом в тяжёлом весе.
RT на русском 05:52
Гаджеты
Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдётся в $599
News.ru 10 октября в 10:33
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
Газета.Ru вчера в 09:37
Политика
Поклонская и Эрдоган взялись за руки на официальном приёме в Турции
«Представители российского Крыма с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне», — прокомментировала поездку Поклонская.
Rusvesna.su 05:20