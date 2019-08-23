Политика
ВедомостиПереводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Компания, занимающаяся производством дверей для шкафов, принадлежит выходцу из России Юрию Маслихову и его жене. По словам Маслихова, он переводил деньги со своего личного PayPal-аккаунта на аккаунт директора ФБК Ивана Жданова, а до этого использовал для пожертвований карты российских банков.
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Общество
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Журналист Осман Пашаев нашел в Италии дом, принадлежащий президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости вчера в 08:19
Гаджеты
Самая доступная версия флагманского Redmi K20 Pro серьёзно подешевела
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Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Политика
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
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РИА Новости 09:40
Армия и оружие
Россия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала проект заявления Соединенных Штатов Америки в Совбезе ООН по ситуации, касающейся военной операции Турции в Сирии.
Газета.Ru 12:17
Экономика
Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году
В 2020 году Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы средств между регионами внутри банка, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ вчера в 07:24
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Прокуратура предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней
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17 октября Huawei представит смартфон нового типа
Anonsens 05:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
OAnews 10 октября в 07:09
Происшествия
Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске
Причиной массовой драки на рынке в Новосибирске стал конфликт между торговцами и людьми, которые требовали у них деньги в обмен на право вести торговлю.
РБК 12:43
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Политика
Украина заметила охлаждение со стороны Франции и ФРГ
Глава МИД Украины Вадим Пристайко посетовал на негативные последствия скандала вокруг телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Журналистская правда 09:52
Технологии
Предложена схема легализации eSim в России
Бизнес предложил Минкомсвязи вариант легализации виртуальных SIM-карт, новая технология eSim может заработать в России уже в 2020 году.
Известия 09 октября в 15:00
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
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Футбол
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Сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (0:0). Грузинская команда с 5 очками занимает 4-е место в группе D, ирландцы с 12 баллами располагаются на 1-й строчке.
Спорт-Экспресс 10:52
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Армия и оружие
В Сирии на пути российских военных взорвали две бомбы
Мойка78 вчера в 17:57
Авто
Названы самые полезные опции в автомобиле по мнению водителей
Американская компания TrueCar провела исследование мнения водителей и узнала, какие полезные функции автомобиля им больше всего нравятся.
Дни24 08:47
Шоу-бизнес
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Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
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Технологии
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В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
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Шоу-бизнес
Телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвёртой беременности
Телеведущая объявила о четвёртой беременности, поскольку скрывать данный факт больше не представлялось возможным.
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Общество
Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы
По информации The Washington Post, в пруду округа Гвиннерт в штате Джорджия впервые была поймана змееголовая рыба.
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