Компания, занимающаяся производством дверей для шкафов, принадлежит выходцу из России Юрию Маслихову и его жене. По словам Маслихова, он переводил деньги со своего личного PayPal-аккаунта на аккаунт директора ФБК Ивана Жданова, а до этого использовал для пожертвований карты российских банков.

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