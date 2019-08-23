Экономика

ВедомостиВедомостиПереводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Компания, занимающаяся производством дверей для шкафов, принадлежит выходцу из России Юрию Маслихову и его жене. По словам Маслихова, он переводил деньги со своего личного PayPal-аккаунта на аккаунт директора ФБК Ивана Жданова, а до этого использовал для пожертвований карты российских банков.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Ведомости10:58

Поддержавший ФБК бизнесмен из США столкнулся с угрозами

News.ru12:32

Бизнесмен, переводивший деньги ФБК, сообщил об угрозах

БИЗНЕС Online11:54

Бизнесмен, который перечислил из США средства фонду Алексея Навального, жалуется на травлю

Эхо Москвы14:00

Бизнесмен, перечислявший деньги ФБК из США, пожаловался на угрозы

Дождь10:15

Бизнесмен Юрий Маслихов пожаловался на угрозы из-за пожертвований ФБК

Агентство Телеграф08:03

Бизнесмен заявил об угрозах из-за пожертвований ФБК

Znak.com05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Происшествия

Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе

Известия 16:29
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
ТАСС 19:02
Политика

Постпред России при ЕС дал совет Брюсселю

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.
RT на русском 19:05
Армия и оружие

Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии

Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.
РИА Новости 10:02
Космос

Ученые назвали главные достопримечательности Марса

Ученые активно изучают поверхность Марса.
OAnews вчера в 06:41
Авто

Эксперты определили реальный срок службы зимней резины

Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».
Автоновости дня 04:23
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости вчера в 03:35
Политика

В Эквадоре ввели комендантский час

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 17:56
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разводится с мужем

В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.
Аргументы недели вчера в 12:39
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Армия и оружие

Турция отправила в бой устаревшие танки

Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
ГЛАС.RU 10 октября в 11:01
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Кино

Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»

В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Piter.tv вчера в 11:51
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru вчера в 08:04
Гаджеты

Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи

Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
News.ru вчера в 10:13
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 01:27
Футбол

Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии

В Москве на стадионе «Лужники» футболисты сборной России победили команду Шотландии со счетом 4:0 в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщают «Ведомости».
Полит.ру вчера в 04:32
Экономика

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета вчера в 06:56
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в московском кафе

Lenta.ru 18:09
Автоспорт

Синоптики пообещали солнечное воскресенье в Сузуке

Если прогноз сбудется, и сотрудники автодрома успеют подготовить трассу, то перенесенная с воскресенья квалификация состоится завтра в 10 утра по местному времени.
Motorsport.com Россия 10:35
Наука

Физики заставили молекулу одновременно быть в двух точках

МедиаПоток 10 октября в 03:57
Авто

Компания Bentley показала специальную версию автомобиля Flying Spur

Bentley Flying Spur 2020 гаснет как часть доступного пакета спецификаций Blackline.
SpeedMe 10 октября в 16:03
Здоровье

Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
РБК 10 октября в 01:21
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Происшествия

Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек

В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК 19:42
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака

Роспотребнадзор рассказал, что около 30 процентов случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью, и дал рекомендации, как снизить такие риски.
РИА Новости 00:06
Политика

Глава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии".
Газета.Ru 11:19
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Армия и оружие

Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал начало военных действий в Сирии «плохой идеей», а также пригрозил Турции санкциями.
Известия 20:45
Армия и оружие

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Комментарии
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное