Экономика
Вести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ. Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб.
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Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
Политика
Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Общество
В Великобритании выделили еще $95 млн в качестве помощи гражданам
Лондон, 3 мая 2020, 05:52 — REGNUM Дополнительные средства общим объемом 76 млн фунтов стерлингов ($95 млн) в качестве помощи гражданам, наиболее пострадавшим от ситуации с новым коронавирусом, выделили власти Великобритании, сообщил британский министр по вопросам жилищного строительства Роберт Дженрик 2 мая на своей странице в Twitter.
REGNUM 22:52
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова подтвердила роман с сыном российского бизнесмена
Поклонники вычислили, то Алеся встречается с Владимиром Новицким — сыном одного из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого.
StarHit.ru 22:00
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Общество
Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком
В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
Известия 19:33
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
Происшествия
Коронавирус подтвердился у 61 человека из астраханского общежития
Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, лаборатория Роспотребнадзора выявила 61 положительный результат у постояльцев и работников общежития.
Российская газета 05:06
Космос
Астрономы с поразительной точностью предугадали танец пары чёрных дыр
Вести.Ru 30 апреля в 09:27
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:56
Здоровье
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Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл признал, что он «совсем не уверен», что отказ от карантина был правильной стратегией, даже несмотря на то, что количество заражений коронавирусом и летальных исходов за день значительно сократилось.
Lenta.ru 22:41
Общество
Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще 34 пациента с положительным анализом на коронавирус и подтвержденной пневмонией умерли в Москве.
Вечерняя Москва 15:23
Общество
Илон Маск объявил о намерении продать почти все свое имущество
Предприниматель Илон Маск предполагает распродать почти все свое имущество. Соответствующая запись размещена в пятницу в Twitter Маска.
ТАСС вчера в 12:59
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
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Общество
Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
Кино
Режиссер «Истории игрушек 4» снимет приквел «Трансформеров»
Режиссером проекта стал Джош Кули, который ранее работал над такими мультфильмами, как "История игрушек 4" и "Головоломка".
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Футбол
«Болонья» вслед за «Сассуоло» объявила о возобновлении тренировок
Ранее стало известно, что «Сассуоло» стал первым клубом серии А, который объявил о возобновлении тренировок.
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Шоу-бизнес
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Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 15:40
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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Технологии
В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс вчера в 16:12