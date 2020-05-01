Экономика
Вести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда
Комсомольская правда18:01
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:02, Ашберн
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