Экономика

Вести.RuВести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

Телеканал 360°19:01

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газета19:00

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда

Комсомольская правда18:01

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Вести.Ru02:51

Какие изменения в законодательстве ждут россиян в мае 2020 года

КомиОнлайнвчера в 09:15

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАСС17:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:02, Ашберн
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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

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Российская газета вчера в 20:37
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Горно-Алтайск, 30 апреля 2020, 12:44 — REGNUM Власти Алтайского края с первого мая серьёзно ужесточат режим въезда на свою территорию.
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Общество

Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса

Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.
РИА Новости 20:19
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Коммерсантъ 15:33
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В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
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В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
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Трамп уточнил, что Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.
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Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»

На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
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Бывшего первого замгубернатора Курганской области отправили под арест

Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего первого заместителя губернатора Курганской области—директора департамента агропромышленного комплекса региона Сергея Пугина.
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Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом

Ученые установили, что в организме пациентов, переболевших коронавирусом нового типа, могут оставаться частицы вируса даже после выздоровления.
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