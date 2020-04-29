Экономика
Вести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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Экономика
Гендиректором «Металлоинвеста» назначен Назим Эфендиев
На должность генерального директора компании «Металлоинвест» назначен Назим Эфендиев.
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Российская служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала отечественный тест для определения в крови антител к коронавирусу SARS-CoV-2.
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В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
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Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
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