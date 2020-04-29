Экономика

Вести.RuВести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАСС17:03

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Вести.Ru02:51

Переводы по номеру телефона в РФ сделали бесплатными

Москва 2402:19

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газетавчера в 12:03

ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тыс. руб. в месяц

Коммерсантъ08:01

Брянцам ограничат банковские комиссии за переводы

РИА Стрелавчера в 03:04
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:26, Ашберн
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Скандал в Киеве: Гуманитарный груз из Китая перекочевал в руки коммерсантов

На Банковой задним числом изобрели версию о том, что только часть груза была гуманитарной помощью, а другая часть была закуплена коммерческими структурами.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
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Василий Уткин назвал величайшего футболиста в истории

Newia.ru вчера в 13:22
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Творческий совет Российского военно-исторического общества (РВИО) выбрал три лучших проекта монумента Советскому солдату.
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РБК 16:18
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Общество

Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
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Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
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Шоу-бизнес

Жигунов самоизолировался на даче матери с копией Заворотнюк

После расставания с Заворотнюк прошло много лет, Жигунов продал дачу, пережил депрессию, сошёлся с бывшей женой.
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Общество

Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
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Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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Экономика

Гендиректором «Металлоинвеста» назначен Назим Эфендиев

На должность генерального директора компании «Металлоинвест» назначен Назим Эфендиев.
Коммерсантъ 16:32
Здоровье

В России зарегистрировали отечественный тест на антитела к коронавирусу

Российская служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала отечественный тест для определения в крови антител к коронавирусу SARS-CoV-2.
РБК 17:02
Экономика

Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде

Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
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Шоу-бизнес

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Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.
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Политика

Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
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Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
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Хоккей

«Автомобилист» объявил об уходе семерых игроков

Хоккейный клуб «Автомобилист» сообщил об уходе семерых игроков из основной команды, а также двух членов молодёжки «Авто» и двух участников тренерского штаба.
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Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 12:44
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Игры

Бесплатный доступ к GeForce NOW продлён до конца мая

Бесплатный доступ к игровому облачному сервису GFN.ru был продлён на месяц.
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Общество

В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
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Общество

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
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Происшествия

Севастополь выделил миллион рублей семье пропавшего пилота Су-27

Семья пилота истребителя Су-27, пропавшего в марте над Черным морем, получит в качестве материальной помощи миллион рублей из бюджета Севастополя.
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Эксперты Sohu считают, что США готовят удар по России в Черном море

Столь частые походы американских военных кораблей в Черное море объясняются желанием Пентагона протестировать способность РФ оборонять этот регион.
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Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Газета.Ru 06:37
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Футбол

Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки»

Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.
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