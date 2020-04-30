Экономика

Вести.RuВести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ. Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб.
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Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

Телеканал 360°19:01

Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда

Комсомольская правда18:01

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАСС17:03

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газета19:00

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Вести.Ru02:51

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Брянцам ограничат банковские комиссии за переводы

РИА Стрелавчера в 03:04
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
22
Общество

В Хакасии за сутки 25 человек заразились коронавирусом

Еще 25 человек заразились коронавирусом за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 257 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 22:37
3
Здоровье

В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией

В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
Компания 10:47
8
Политика

Правительство России временно возглавил Андрей Белоусов

Временным исполняющим обязанности главы правительства Михаил Мишустин предложил назначить первого вице-премьер Андрей Белоусов.
Солидарность 13:18
Армия и оружие

Минобороны сдало в эксплуатацию шесть медицинских центров

Военное дело 06:10
17
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
17
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:05
5,1K
Общество

За последние сутки в Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы 19:21
26
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России может наступить в середине мая, после чего может начаться снижение случаев заражения инфекцией, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Rambler News Service 01:04
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Екатеринбурге

Коммерсантъ 07:28
2,2K
Шоу-бизнес

Анна Седокова показала провокационный наряд в новом клипе «Грааль»

Певица Анна Седокова выпустила новый клип на песню «Грааль».
Popcornnews.ru 08:41
1
Армия и оружие

NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
Shraibikus News 03:10
2K
Политика

Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой

В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru 20:55
40
Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости 18:56
632
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
346
Здоровье

Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом

Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета 12:11
14
Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия 22:30
58
Армия и оружие

Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Общество

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев умер на 58 году жизни.
Политическая Экспертиза 02:43
1K
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro 13:07
58
Игры

Итальянский магазин назвал цену и дату выхода PlayStation 5

Итальянский ритейлер GameLife сообщил ориентировочную цену на готовящуюся к выпуску игровую консоль нового поколения PlayStation 5 — 450 евро.
3DNews вчера в 11:01
1
Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
9
Экономика

QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП

В письме Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Центробанк отмечается, что компании ежегодно проводят сотни миллионов трансакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей.
Известия 27 апреля в 17:01
9
Политика

Посольство РФ в Вашингтоне осудило обстрел здания дипмиссии Кубы

Российская сторона осудила обстрел кубинского диппредставительства в Вашингтоне и напомнила США об их международных обязательствах по защите иностранных миссий.
РЕН ТВ 22:06
Энергетика

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс 22:09
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Происшествия

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:41
276
Шоу-бизнес

Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

Певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в инстаграме после травли его жены Регины Тодоренко из-за ее высказываний о домашнем насилии.
РИА Новости 08:07
41
Киберспорт

Ceb: «MidOne заставил меня задуматься о том, что мы не все равны»

MidOne играл за OG на второй и третьей карте в серии против Secret, находясь при этом в Юго-Восточной Азии.
Cyber.sports.ru 06:03
Энергетика

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
1
Общество

Правительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин.
ИА Красная Весна 05:23
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