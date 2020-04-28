Экономика
Моя Москва.онлайнПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
По информации издания, с 1 мая Центробанк запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей. Согласно данным, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия должна будет составлять не более 0,5% от суммы перевода. Отметим, что ее максимум составит 1,5 тыс. рублей.
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Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области.
РИА Новости 28 апреля в 05:53
Здоровье
Врачи провели 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре Москвы
В Москве врачи проконсультировали 19 тысяч пациентов, проведя 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 01:24
Общество
В Ярославской области пятый человек скончался от коронавируса
Как сообщает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, коронавирусная инфекция унесла ещё одну жизнь.
ЯрNews 04:09
Здоровье
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру вчера в 05:34
Хоккей
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
Происшествия
На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек
Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:20
Энергетика
МЭА прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых
По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.
Коммерсантъ 04:53
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Политика
Назначен новый министр строительства Якутии
Павел Павлович Кылатчанов назначен министром строительства Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил в Твиттер глава Якутии Айсен Николаев.
ИА ЯСИА 03:14
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 28 апреля в 04:49
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости вчера в 09:37
Здоровье
Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом
Ученые из Армейского медицинского университета в китайском городе Чунцин выяснили, что коронавирус COVID-19 может оставаться в организме человека даже после его «выздоровления».
Live24 03:15
Здоровье
Минздрав сообщил о смерти более 70 заразившихся коронавирусом медиков
«Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», - заявил Брико.
TV BRICS вчера в 10:04
Интернет
Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ
Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google.
REGNUM вчера в 08:08
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Происшествия
Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО
Lenta.ru вчера в 11:37
Общество
Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса
Коронавирус, вызывающий COVID-19, может ослабеть только через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:51
Экономика
USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»
Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова.
Интерфакс 04:20
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Общество
Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
Общество
Илон Маск раскритиковал карантин в США
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск считает нарушением прав граждан США строгие ограничения, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса.
Известия 00:10
Музыка
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.
RT на русском вчера в 16:14
Футбол
«Погребняк за глаза крыл Старкова». Бывший пресс-атташе «Спартака» — об уходе нападающего
Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко дал интервью «СЭ», в котором рассказал о многих событиях из недавней истории красно-белых.
Спорт-Экспресс 04:35
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07