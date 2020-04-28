Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

По информации издания, с 1 мая Центробанк запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей. Согласно данным, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия должна будет составлять не более 0,5% от суммы перевода. Отметим, что ее максимум составит 1,5 тыс. рублей.
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Переводы до 100 тысяч рублей стали бесплатными в Системе быстрых платежей

Газета.Ru00:35

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Вести.Ru02:51

Переводы по номеру телефона в РФ сделали бесплатными

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ТАССвчера в 17:01

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газетавчера в 12:03

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

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Как сообщает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, коронавирусная инфекция унесла ещё одну жизнь.
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Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

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Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
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Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»

Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
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Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом

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Минздрав сообщил о смерти более 70 заразившихся коронавирусом медиков

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Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ

Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google.
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Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса

Коронавирус, вызывающий COVID-19, может ослабеть только через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
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Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

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Росгидромет обещает лето теплее нормы

Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
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Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате

Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.
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«Погребняк за глаза крыл Старкова». Бывший пресс-атташе «Спартака» — об уходе нападающего

Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко дал интервью «СЭ», в котором рассказал о многих событиях из недавней истории красно-белых.
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