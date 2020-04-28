По информации издания, с 1 мая Центробанк запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей. Согласно данным, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия должна будет составлять не более 0,5% от суммы перевода. Отметим, что ее максимум составит 1,5 тыс. рублей.

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 7

Общество Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области. 252

Здоровье Врачи провели 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре Москвы В Москве врачи проконсультировали 19 тысяч пациентов, проведя 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову. 4

Общество В Ярославской области пятый человек скончался от коронавируса Как сообщает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, коронавирусная инфекция унесла ещё одну жизнь.

Здоровье Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом. 61

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. 929

Происшествия На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб.

Энергетика МЭА прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.

Общество Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении. 705

Политика Назначен новый министр строительства Якутии Павел Павлович Кылатчанов назначен министром строительства Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил в Твиттер глава Якутии Айсен Николаев. 1

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 135

Происшествия СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт". 51

Здоровье Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом Ученые из Армейского медицинского университета в китайском городе Чунцин выяснили, что коронавирус COVID-19 может оставаться в организме человека даже после его «выздоровления». 18

Здоровье Минздрав сообщил о смерти более 70 заразившихся коронавирусом медиков «Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», - заявил Брико. 1,1K

Интернет Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google. 1

Общество Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса Коронавирус, вызывающий COVID-19, может ослабеть только через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 3

Общество Росгидромет обещает лето теплее нормы Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов. 9