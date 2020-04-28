Экономика
Вести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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Отмена комиссий, повышение пенсий: жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
IrkutskMediaвчера в 00:35
Переводы без комиссии и доплаты к пенсии: Какие изменения ждут россиян с 1 мая
Актуальные Новостивчера в 05:40
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Общество
В Краснодарском крае вводят масочный режим
В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации постоянно и повсеместно носить маски.
ФедералПресс 05:46
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Экономика
Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России
Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил компанию «Эльгауголь», которой принадлежит крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение в Якутии с запасами 2,2 млрд т. Это следует из данных СПАРК.
РБК 06:49
Здоровье
Более 250 петербургских медиков проходят лечение от коронавируса
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о состоянии медицинских работников, которые проходят лечение, на пресс-конференции ТАСС, посвящённой мерам по противодействию распространения COVID-19 в Северной столице.
78.ru 05:53
Политика
В правительстве Якутии произошли кадровые изменения
30 апреля в правительстве Якутии произошли кадровые изменения.
Аргументы и Факты - Якутия 01:53
Общество
В Тульской области еще 70 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в Тульской области.
Тульские Известия 28 апреля в 03:59
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Политика
Песков исключил привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь президента России в четверг, 30 апреля, заявил, что Украина на настоящий момент не выполняет Минские соглашения.
Слово и Дело 06:43
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Политика
«Левада»: 48% россиян не одобряют «антикоронавирусные» меры президента
Об обратном заявили 46% граждан, 30% считают введенные меры недостаточными, а 18% - чрезмерными.
ЗакC.Ру 06:30
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США
У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
Общество
Госдуме предложили выпустить из СИЗО 30 тысяч человек
Инициаторами массового «исхода» заключенных из СИЗО стали директор Института прав человека, эксперт президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валентин Гефтер и бывшая судья Конституционного суда (КС) Тамара Морщакова.
Первое антикоррупционное СМИ 04:28
Происшествия
Ректора КНИТУ-КХТИ отправили под домашний арест
На полтора месяца отправили под домашний арест ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко.
Республика Татарстан 05:36
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
RT на русском 05:48
Общество
Росгидромет спрогнозировал, что лето будет теплее нормы
Температура летом будет выше средних значений, а в некоторых регионах ожидается аномальная жара, пишет пресс-служба Росгидромета.
Газета.Ru 04:49
Общество
Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции
Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
Футбол
Журналист L’Equipe: «„ПСЖ“ признан чемпионом Франции»
«ПСЖ» был признан чемпионом Франции по итогам досрочно завершенного сезона, сообщил журналист L'Equipe Жоэль Доменигетти.
Бомбардир.ру 07:04
Общество
Брызгалов признался в хранении огнестрельного оружия
Известный в прошлом вратарь из России Илья Брызгалов, живущий в США, признался, что дома у себя хранит огнестрельное оружие, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 05:35
Экономика
Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения
Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
Общество
Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным
Актуальные Новости 05:00