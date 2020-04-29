Экономика

ПолитРоссияПолитРоссияПереводы в СБП до 100 тысяч рублей станут для россиян бесплатными

Напомним, что с 1 мая в России устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками при переводах в СБП. Так, операции, не превышающие сумму 100 тыс. рублей в месяц, будут осуществляться банками без комиссии.
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Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Вести.Ru02:51

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАСС17:03

ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тыс. руб. в месяц

Коммерсантъ08:01

С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысячи рублей в месяц

Комсомольская правда17:44

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газетавчера в 12:03

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Брянцам ограничат банковские комиссии за переводы

РИА Стрелавчера в 03:04
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Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

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Общество

У больниц Петербурга появились рефрижераторы для тел умерших

У нескольких медицинских учреждений Северной столицы появились рефрижераторные контейнеры, предназначенные для тел умерших.
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Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

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ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
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Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Что касается 1−8-х классов то тут рекомендовано завершить до 15−16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.
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Общество

В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

Интерфакс 15:26
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Происшествия

Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся

Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
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В Олимп-ФНЛ могут произойти изменения в турнирной таблице в связи со снятием «Армавира».
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Армия и оружие

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с гастарбайтерами в столице находится на контроле, передает РИА "Новости".
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Общество

Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников

В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
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WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
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Гаджеты

Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт

В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
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На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
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Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов

Цена топовых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет отличаться от актуального поколения - 999 и 1099 долларов соответственно.
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Цены на новостройки выросли из-за дешевой ипотеки

Стоимость квартир на первичном рынке недвижимости в России выросла в среднем на 1,2% за апрель.
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Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.
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В Праге началось сооружение памятника власовцам

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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

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Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
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