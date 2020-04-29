Напомним, что с 1 мая в России устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками при переводах в СБП. Так, операции, не превышающие сумму 100 тыс. рублей в месяц, будут осуществляться банками без комиссии.

Переводы в СБП до 100 тысяч рублей станут для россиян бесплатными

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Политика Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился. 7

Общество Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» Президент Владимир Путин поддержал инициативу знаменитого актера Василия Ланового, который предложил всем россиянам, раз уж «Бессмертного полка» не будет, выйти 9 Мая на балконы и всем вместе исполнить песню «День Победы». 265

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Происшествия Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга. 65

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Шоу-бизнес Надежду Бабкину выписали из больницы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.

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