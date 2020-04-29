Экономика
ПолитРоссияПереводы в СБП до 100 тысяч рублей станут для россиян бесплатными
Напомним, что с 1 мая в России устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками при переводах в СБП. Так, операции, не превышающие сумму 100 тыс. рублей в месяц, будут осуществляться банками без комиссии.
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С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысячи рублей в месяц
Комсомольская правда17:44
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RT на русском 15:11
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WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
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Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
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