Экономика

Вести.RuВести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ. Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб.
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Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

Телеканал 360°19:01

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газета19:00

Брянцам ограничат банковские комиссии за переводы

РИА Стрелавчера в 03:04

Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда

Комсомольская правда18:01

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Вести.Ru02:51

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАСС17:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:30, Ашберн
Армия и оружие

У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки

Военное дело 10:15
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения

Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
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Политика

Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты

Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Происшествия

В оперштабе рассказали, как умерли от коронавируса два калининградца

«Тяжёлый случай патологии, умер от сосудистых заболеваний на фоне коронавируса», - пояснили в оперштабе.
Русский Запад 10:42
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Здоровье

В Уфе врачи РКБ обратились к Владимиру Путину

Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa 05:49
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Политика

Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина

Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом.
РИА Новости 13:27
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Авто

В мае заработают новые условия госпрограммы льготного автокредитования

Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, расширяющий условия участия в программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Автоновости дня вчера в 03:45
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Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
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Политика

Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 18:26
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые рассказала о своей болезни

Народная артистка России Надежда Бабкина после выписки из больницы обратилась к подписчика в Instagram и рассказала о своем лечении.
Известия 16:35
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Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой

Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru 11:23
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Транспорт

Автомобильный мост через Зею планируют капитально отремонтировать

АСН24 05:31
Здоровье

В шести странах мира выявлены случаи новой вирусной болезни у детей

Случаи нового вирусного синдрома установлены врачами у детей во Франции, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 15:35
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
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Общество

Путин поддержал идею спеть «День Победы» с балкона 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею спеть "День Победы" с балкона 9 мая.
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Наука

Биосовместимую пленку превратили в семейство электронных приборов

Ученые смогли получить биосовместимый мягкий композит, из одного которого можно изготовить разные электронные элементы от резистора до транзистора.
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Технологии

Эксперт рассказал, чем рискует владелец «серого» смартфона

Чтобы ваш телефон не попал в "черный список" производителя или оператора связи, при его покупке надо проверить IMEI-код, рассказал агентству "Прайм" директор "Кселла" Алексей Буянов.
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Путин предсказал рост спроса на матрасы из-за режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин предсказал рост спроса на матрасы из-за режима самоизоляции.
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Общество

В Башкирии в майские праздники пенсии доставят раньше

В Башкирии пенсионеры получат выплаты раньше из-за майских праздников.
UfaTime.ru вчера в 08:35
Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
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Общество

Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу

Темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:48
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Общество

Эксперт назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России

Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России наблюдается положительная динамика в плане борьбы с коронавирусом, однако выхода на плато по приросту случаев заражения в ближайшие дни ждать не стоит.
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
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В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 28 апреля в 22:30
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Шоу-бизнес

Модель Джиджи Хадид впервые станет мамой

25-летняя модель Джиджи Хадид и 27-летний музыкант Зейн Малик станут родителями. Хадид находится на 20-й неделе беременности.
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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