Экономика

Вести.RuВести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ. Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб.
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Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАСС30 апреля в 17:03

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Газета.Ruвчера в 03:12

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газета30 апреля в 19:00

В России с 1 мая изменили лимит бесплатного перевода денег по номеру телефона

Клопсвчера в 08:42

ЦБ сможет в электронной форме контролировать почтовые денежные переводы

ПРАЙМ30 апреля в 15:46

Россиян предупредили о рисках бесплатных банковских переводов

Московский Комсомолец30 апреля в 09:24

Переводы до 100 тыс. в Системе быстрых платежей стали бесплатными

РЕН ТВ30 апреля в 00:28
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:28, Ашберн

Изменения, ожидающие россиян в мае 2020 года

Муниципальный вестник Армавира30 апреля в 06:50
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
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Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 30 апреля в 14:05
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Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами

Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
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Общество

Украинцев возмутил российский лук в киевском магазине

В интернете поднялась волна возмущения со стороны украинских пользователей, обнаруживших в одном из столичных сетевых магазинов российский лук.
Московский Комсомолец 22:51
Здоровье

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
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Здоровье

В Мексике число случаев заражения коронавирусом превысило 20 тысяч

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля заместитель главы министерства здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что страна вступает в третью фазу эпидемии коронавируса, в рамках которой наблюдается быстрый рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом при невозможности отследить их источник.
REGNUM вчера в 20:53
Экономика

Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу

Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
РИА Новости 30 апреля в 09:50
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская посоветовала Аршавину заниматься своими детьми

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что при этом методы воспитания, которых придерживаются Плющенко и Рудковская, ранее не раз подвергались критике и вызывали громкие скандалы.
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Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая

Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
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Общество

Губернатор Свердловской области призвал носить маски даже на улице

Екатеринбург, 2 мая 2020, 23:22 — REGNUM Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что медицинские маски следует носить даже на улице.
REGNUM 16:22
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Общество

Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи

Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Представлена игра Street of Rage 4

Vevby.ru 30 апреля в 15:01
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Футбол

«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок

«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок.
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Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
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Тихонов раскритиковал зарплату Соболева в «Спартаке»

Ранее появилась информация, что «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с годовой зарплатой 1,2 миллионов евро.
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Казахстан отверг обвинения в разработке биологического оружия

"Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", — говорится в сообщении.
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Названа дата выхода нового фильма о Трансформерах

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Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
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Илон Маск объявил о намерении продать почти все свое имущество

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Врач объяснила разное протекание коронавируса у мужчин и женщин

Последние наблюдения медиков показывают, что мужчины значительно тяжелее переносят заражение коронавирусом, чем женщины.
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

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Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

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Де Брюйне может покинуть «Манчестер Сити»

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МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе

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