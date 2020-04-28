Экономика
Вести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
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