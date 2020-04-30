Экономика

Вести.RuВести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ. Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб.
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