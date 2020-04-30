Экономика
Вести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ. Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб.
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Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:04, Ашберн
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Политика
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Коммерсантъ вчера в 23:21
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В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
На востоке Японии у женщины повторно выявили коронавирус после двухнедельного карантина. Об этом сообщает телеканал NHK.
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Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
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РБК вчера в 06:32
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
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Общество
Названы пять типов кожных проявлений коронавируса
ФАН вчера в 02:11
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Коммерсантъ вчера в 13:56
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Газета.Ru 01:31
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы в Таджикистане
Первые два летальных исхода заболевания коронавирусом зарегистрированы в Таджикистане.
Lenta.ru вчера в 15:07
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Андрей Макаревич женился в четвертый раз
BFM.ru вчера в 06:12
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Экономика сегодня вчера в 23:58
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ вчера в 13:12
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В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
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